A gyerekek, diákok, fiatalok mindennapjaiban főszereplő az okostelefon, a számítógép, ezen keresztül az internet. Sok fiatal magabiztosan áll a dologhoz, applikációk sorát használják és alkalmazásokat töltenek le, játszanak, emellett a közösségi médiában „élik” az életük egy részét. Ugyanakkor az óvatosság indokolt az esetükben is. Egyre rafináltabbak a csalók, adathalászok, akik őket is a célba vehetik. A veszélyre a K&H mellett a hatóságok és a jegybank is rendszeresen felhívja a figyelmet. Az óvatosság kulcskérdés, mert egy figyelmetlenség is komoly kiadást jelenthet ‒ derül ki a pénzintézet összefoglalójából, amely konkrét példákat is említ, amire a vakációzó gyerekeknek is érdemes odafigyelniük.

hamisításra is figyelni kell

A közösségi médiában például elképzelhető, hogy a fiatalok körében ismert és kedvelt híresség neve alatt hamis oldalt hoznak létre a csalók és ezen az oldalon keresztül adatokat kérnek a gyerekektől. Adott esetben a bankkártyák adatait is kérhetik a gyanútlan fiataloktól, akár a saját vagy a szülők bankkártyája is célpont lehet. Előfordulhat, hogy az „adatkérés” során nyomasztják, sürgetik a gyerekeket, hogy azonnal adják oda az adatokat, minél előbb válaszoljanak.

Előfordulhat, hogy a fiatalok a nyárra kapott zsebpénzükből gyanútlanul rendelnek egy terméket valamelyik ismert online áruházból és a webáruház által működtetett csomagautomatába kérik azt. Akár a neten fizetik ki, akár a kereskedő által megjelölt automatába kérik utólagos fizetéssel, bajba kerülhetnek. Jöhet ugyanis olyan sms, amelyben az szerepel, hogy „rosszul adta meg” a címet, ezért azt módosítani kell és ehhez megadnak egy linket, amelyik nagyon hasonlít az egyik ismert csomagszállító vállalat oldalára. Majd ezen a hamis oldalon 108 dollárt ‒ több mint 38 ezer forintot ‒ kérnek a műveletért, miközben maga a termék ennél jóval olcsóbb is lehet.

Már maga a „címmódosításért” kért összeg nagysága is okot adhat a gyanúra. De egy ismert webáruházról azért az is joggal feltételezhető, hogy pontosan tudja a saját kezelésében lévő automaták címét, tehát aligha kéri annak módosítását. Nem árt tehát az óvatosság netes vásárláskor. Ha kétség merül fel, akkor érdemes érdeklődni az adott webáruház hivatalosan megadott elérhetőségein telefonon vagy e-mailben.