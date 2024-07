A hőségriadóban vizet osztottak az emlékezőknek

Távozásukat balsorsnak vélték, ők azonban békességben vannak – ez a mondat szerepel az emlékművön, ahol minden évben, néha szakadó esőben, máskor hőségriadó idején is megtartják a főhajtást a baleset áldozatai előtt. A hétfői megemlékezésen részt vett Neszményi Zsolt, somogyi főispán, és Móring József Attila kormánymegbízott, a térség országgyűlési képviselője is. A lengyel nemzetiségi önkormányzat mellett koszorúztak a környékbeli települések polgármesterei, és a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség képviselői is lerótták kegyeletüket. Ezután Németh József helyi plébános közös imára hívta a megemlékezőket.