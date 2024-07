Több frekventált nap is található az előrejelzésben, a balatoni fagylaltárusokat például július 16-án ellenőrzik, augusztusban a strandok vendéglátóit, szolgáltatóit továbbá a helyi és környékbeli taxisokat is. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatotti bejelentések szabályszerűségét és az áruk eredetét vizsgálják. Az adóhatóság ellenőrzi az építkezéseket, különös tekintettel az alkalmazottak bejelentésére. Emellett az ellenőrzések kiterjednek még a közterületen árusító szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőkre, az online vásárlásokra, illetve a jövedéki termékekre is.

Az építkezéseket és a zöldségeseket is ellenőrzik

Jó László, a Kereskedelmi- és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei érdekképviseletének (Kisosz) elnöke szerint aligha okozhat meglepetést a vakációs vizsgálat. Erre az idénynyitó siófoki rendezvényen is felhívták a vendéglátósok, kereskedők figyelmét.

– Elkezdődött a turisztikai főidény, aki teheti, a Balaton-parton nyaral, a hazai vendégeken kívül egyre több külföldi turista érkezik Somogyba – hangsúlyozta az elnök. – Az átfogó ellenőrzésekről gyakran hallani és a tapasztalt vállalkozók tudják, hogy a nyáron szinte bármikor számíthatnak vizsgálatra. A hatóságok munkatársai gyakran kíváncsiak a nyugta-, illetve számlaadásra.

Jó László szerint érdemes figyelni az előírások következetes betartására, ha valaki megbukik az ellenőrzésen, akár több százezer forintot fizethet. Ráadásul augusztustól tovább emelkednek a bírságösszegek, így a szabálysértők a mostaninál is jóval mélyebben nyúlhatnak a zsebükbe. Harsányi M.