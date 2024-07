Vidékről is sokan érkeztek és a faluból is szinte mindenki ott volt szombaton a magyaregresi sportpályán megtartott jótékonysági rendezvényen. Az ötletgazda és a főszervező Kalmár házaspár minden apró részletre gondolt, és az eső sem riasztotta el a közel ezer részvevőt, akiknek többsége a Magyaregres válogatott–Fradi Öregfiúk focimeccsre volt kíváncsi.

A kisebbeket sokféle játék várta, a gyerek- és felnőttfoci mellett pedig bemutatók sokasága, kézművesvásár, egészségsátor és egész napos büfé is szerepelt a kínálatban. A ferencvárosiak érkezésére az eső is elállt, a jó hangulatú találkozó után pedig megvendégelték a részvevőket.

Belépőt nem szedtek, a felajánlásokat pedig a Magyar­egresi Gyermekekért Alapítványon keresztül az egresi gyerekek kapják. Többek között támogatói jegyek értékesítéséből, ebéd- és lángosjegy árusításából, kézműves termékek és tombolajegyek eladásából és adománygyűjtő üveg révén tettek szert bevételre, de a résztvevők a rajz- és fotópályázat legjobb alkotásaiból készült képeslapokból is vásárolhattak. Varga László



A sporton és a jótékonyságon volt a hangsúly

Fotó: V. L.