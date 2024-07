Szünidő 55 perce

A Gyertyános-völgybe vonzza a lódobogás a piciket

Nem csak lovagolnak, hanem nyergelnek és le is csutakolják a patásokat a gyerekek a Gyertyános-völgyi lovastáborban. Nem csupán Kaposvárról, hanem a fővárosból is érkeztek táborozók és külföldről is vannak visszajáró gyerekek.

Góz Lilla

Fotó: Lang Róbert

Levendulaillat lengte körbe a klubhelyiséget a Gyertyános-völgyi lovardában. A táborozók egyik fele illatzsákokat készített, a többiek pedig lovagoltak.

– Először táborozok itt és Prince a kedvenc lovam – mondta el Ivánfi Zselyke Kamilla. Barátnője, Mogyorósi Maja már négy éve lovagol. – Már vágtázhattam is, olyan volt, mintha repülnék – mesélte lelkendezve a táborozó, aki elmondta azt is, hogy répát és almát szoktak hozni a lovaknak, de készítenek a héten lócsokit is. Balogh Vince a testvérével érkezett a táborba. Fotó: Lang Róbert

– Nagyon szeretek állatok közelében lenni, kedvenc lovam nincs, mert az összeset nagyon kedvelem – tette hozzá a szeptemberben harmadik osztályba lépő táborozó.

Idén egy hónapon át, július elsejétől augusztus 9-éig rendeznek napközis tábort a Gyertyános-völgyben.

– Reggel héttől már fogadjuk a gyerekeket, mert sok szülő dolgozik és így biztosan odaérnek a munkahelyükre – mondta el Patakiné Kiss Katalin, a Korona Póni Klub Egyesület vezetője. – Napi háromszori étkezést biztosítunk a táborozóknak, akik naponta kétszer lovagolnak, kipróbálhatják a lovastornát. A legtöbben nagyon élvezik a pónijátékokat, ahol különböző ügyességi feladatokat kell a csapatoknak megoldaniuk.

– Minden nap vannak kézműves foglalkozások, a festett faló mellett levendulazsákok készültek. Patkóból álomfogót, valamint filcanyagból lócsokitartót is alkotnak majd – jegyezte meg a tábor vezetője. Kiemelte: a gyerekek megismerik azt is, hogy milyen munkákat kell elvégezni az istállóban, de hallhatnak az állatorvosi kezelésekről, a széna betárolásának szabályiról és az abrakolásról is. Ebéd után pedig elméleti oktatást is tartanak – Kaposvárhoz kötődő lovas személyekről, például az olimpián induló Kaizinger Balázsról, vagy a lovastornász Bencze Balázsról is hallhatnak a gyerekek, valamint megtanulják a verseny előtti teendőket, illetve például a viselkedési és öltözködési szabályokat – mondta el Vucskics Kata lovasoktató. Fotó: Lang Róbert

