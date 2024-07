A Kultkikötő idei újdonsága, a templomséta legutóbb Balatonlellén várta az érdeklődőket. Ezúttal nem misére, hanem rendhagyó ismeretterjesztő előadásra érkeztek a helyiek és a környéken nyaralók a balatonlellei Szentháromság-templomba. – Ebben a városban töltöttem a gyerekkoromat, rengetegszer tekertem el a templom előtt biciklivel – emlékszik vissza Puha Anikó.

– A Kultkikötő programjában találtam ezt az eseményt, s mivel szeretnék többet megtudni az épületről, így nem hagyhattam ki. A helyiek számára is számos újdonságot tartogatott a program. – Harminc éve Lellén élek, mindig jó, ha új információkhoz jutok a településsel kapcsolatban. Így van ez a szép templomunk esetében is. Nagyon szeretek idejárni orgonahangversenyekre is – mesélte Munkácsi Mihályné. Az érdeklődőknek Zubreczki Dávid építészeti mesemondó tartott ismeretterjesztő előadást, amelyben kiemelte: a balatonlellei egy nagyon különleges templom, amelyet az 1940-es évek elején Árkay Bertalan, korának egyik legfontosabb templomépítésze tervezett. Zubreczki Dávid írásaival és Bődey János fotóival tavaly jelent meg a Templomséták a Balaton körül című könyv, amely egyfajta úti kötetként sétákat, útvonalakat ajánl a templomok iránt érdeklődőknek. Ebből a kiadványból született az előadássorozat ötlete is. A programokon minden helyszínen az adott épület érdekességeit, szimbólumait és történetét osztja meg a hallgatósággal Zubreczki Dávid.

– Minden templom esetében fontos az elhelyezkedés, a tájolás, az, hogy például merre néznek az ablakok. Ezek is beszédesek egy épület története kapcsán. Ezt a balatonlellei templomot úgy tájolták, mint egy középkorit, és alighanem azért, mert valóban egy középkori templomnak a helyére épült. Maga a stílusa ízig-vérig modern. Árkay Bertalan sokáig Rómában tanult, és az ottani, 1930-as, 1940-es években divatos novecento stílust hozta Magyarországra. Ennek egyik nagyon híres és a maga korában nagyon megosztó temploma Budapesten, a Városmajorban található. Ezt édesapjával, Árkay Aladárral tervezte. A balatonlellei templom tulajdonképpen annak az épületnek az egyik testvére – mutatta be a templomot röviden Zubreczki Dávid. A Kultkikötő Templomséták elnevezésű programsorozatában nemcsak az egyes helyszínek templomairól, hanem a környék további érdekes vallási helyeiről is hallhatnak a résztvevők. Zubreczki Dávid célja, hogy előadásaival ne csak az épületek történetéről, hanem azok képzőművészeti alkotásairól és építészeti különlegességeiről is tájékoztassa az érdeklődőket. Az ismeretterjesztő előadások augusztus 22-éig összesen nyolc alkalommal, minden héten várják a hallgatóságot.

Fotó: Sz. G.