Vizes törölközővel a nyakában válogatta a sárgabarackot Szalai Erzsébet.

– Ezt a meleget már csak így lehet bírni, korán reggel is 25 fok van – tette hozzá a kereskedő. Tőle nem messze Szili Dezső a napernyő alá bújva kínálta zsenge fokhagymáit, szilváit. Vásárlóinak színes kardvirágot és gyékényt is hozott eladásra.

A vásárlók többsége is inkább a reggeli órákban ment vásárolni.

– Fokhagymát vettem, mert jót tesz az ereknek, szívesen fogyasztom – mondta el Czár István. A nyugdíjas oktató hozzátette: oda kell figyelni a hőségben, tudja, többet kéne innia.

Kristóf Katalinnál kóstoló is járt a dinnye vásárlása mellé.

– Ebben a hőségben a legjobb vízpótló a dinnye, tíz fajtát hoztunk és minden vásárlóval megkóstoltatjuk – tette hozzá.