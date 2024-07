A legtöbb fiatalnak már kész tervei vannak a közeljövőre nézve. – Gyorsan vége lett ennek a három évnek, de jó érzés, hogy végigcsináltuk. Most szeretnék dolgozni a szakmámban, látványtervező lettem és majd később még szeretnék tanulni, mondta Lőrincz Hédi.

A hallgatók között voltak többen olyanok is, akik még a Kaposvári Egyetemre felvételiztek, de olyanok is, akiknek tanulmányi időszaka egybeesett a Covid-járvánnyal. – Nagyon vegyes volt ez a négy év, amit Kaposváron töltöttem, mert a Covid idején egy másfél évünk kiesett. Én kollégista voltam, de ettől függetlenül jó közösség alakult. Örülök, hogy itt vagyok, megyek tovább növényorvosi képzésre Gödöllőre, mondat a hőgyészi Zakk Zsombor, aki mezőgazdasági mérnök szakon végzett.

Minden szakemberre szükség van

Agrár képzési területen 52, gazdaságtudományok képzési területen 39, pedagógusképzésben 207, művészet és művészetközvetítés képzési területen pedig 56 hallgató vette át diplomáját. Az ünnepségen Vörös Péter, campus főigazgató köszöntötte a friss végzősöket. – Az elmúlt kihívásaival szemben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egy biztos hátteret adhatott önöknek és az, hogy az oktatóik mindent elkövettek annak érdekében, hogy magas színvonalú képzésben részesüljenek, mindenki kezébe magas színvonalú diploma kerüljön, mondta Vörös Péter. Hozzátette: a legnépszerűbb képzések között található a három éve indult gépészmérnök képzés és az élelmiszeripari mérnök képzés.

Szita Károly polgármester beszédében éppen a friss diplomás szakemberek fontosságáról beszélt a fejlődő kaposvári gazdasági életben. – Kaposvár egy új korszak küszöbén áll, mi a csúcsra törekszünk, nem elégszünk meg azzal, hogy a minimálbéresek városa legyünk, mondta Szita Károly. Hozzátette: néhány éve elindult a város újraiparosítási programja, amely keretében a helyi tudástőkére alapozva magasabb hozzáadott értékű termékek kerülnek ki a piacra. – Ez meg fogja határozni az egész életünket és maguké a jövő, mondta Szita Károly.

A hallgatók a diplomák kézhez vétele előtt Gombos Péter campus főigazgató-helyettes vezetésével fogadalmat tettek, majd az oklevelekkel a kezükben lendítették önfeledten a magasba sapkáikat.