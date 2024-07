A Zöldszalag Regattáról

A Zöldszalag Regatta a balatoni elektromos hajósok nagy versenye, amelyet először 2012-ben rendezett meg az ötletgazda Balatonfői Yacht Club vezetősége. A rendezvény instant sikernek bizonyult, hiszen az akkori balatoni e-flotta majdnem egyharmada rajthoz állt az egyszerre játékos és komoly futamon. Érdemes belegondolni: arányaiban ez azt jelenti, mintha a Kékszalagon több mint háromezer vitorlás indulna! Zöldszalag Regatta hivatalos sajtófotó A verseny azóta évről évre egyre több résztvevőt vonz a Balaton minden kikötőjéből Kenesére, ahol is több száz zöld hajós tölt együtt egy remek hangulatú hétvégét, esténként a vacsora és a zenés programok mellett ismerkedve, beszélgetve, tapasztalatokat cserélve egymással. A rendezvény egyben az elektromos hajópark látványos seregszemléje is, hiszen a mezőny nagy részét adó Wia modellek mellett évről évre mind több más márka hajóival is neveznek a csapatok a versenyre. A környezetbarát elektromos technológia rohamos fejlődése, az egyre korszerűbb és nagyobb teljesítményű hajók megjelenése miatt a rendezők évről évre kénytelenek mind több kategóriában értékelni a mezőnyt annak érdekében, hogy minden csapat nagyjából egyforma eséllyel rajtolhasson. A csillagtúra jellegű futam egyszerre teszi próbára a csapatok navigációs képességét és ügyességét, illetve a hajók akkumulátorpakkját és hajtásláncát, jól demonstrálva, hogy milyen kiforrott és megbízható nagyteljesítményű elektromos rendszerek szolgálják a környezettudatos hajózást a Balatonon.