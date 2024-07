Joli nénit családja, közeli és távoli rokonai, valamit az otthon dolgozói köszöntötték fel a kerek évfordulón. Az idős asszony az ünnepség előtt kérdésünkre elmondta, a hosszú élet titka a sok munkában rejlik. – Voltak földjeink, és az urammal nagyon sokat dolgoztunk ott – emlékezett vissza Balassa Józsefné.

Lovaskocsival mentünk ki a birtokra, és amiben csak tudtam segítettem a férjemnek. Szénát rakódtunk, kévét dobáltunk, ekéztük a kukoricát, szőlőt műveltünk. Mindig a saját baromfinkat fogyasztottuk. A tyúkokból becsinált levest, pörköltet készítettem és nokedlit főztem hozzá.

– mesélt a régmúltról Joli néni.

Balassa Józsefné korábban nagyon sokat kötött és horgolt, amikor a szabadideje engedte. Annyira bele tudott feledkezni a munkába, hogy este 11 óráig is csak a hobbijának élt. Joli néni lassan kilenc éve lakik az otthonban. A varrási, horgolási szenvedélyét ott is tovább folytatta. Csibe és angyal figurákat, valamint kokárdákat is gyakran készített. A száz éves, református asszony mélyen vallásos ember. Régen nagyon szeretett templomba járni, de most már nem tud, ezért nagyon szeretné, ha Kaposvárról olykor elmenne hozzá egy lelkipásztor, akivel kicsit tudnának beszélgetni.

Joli nénit rokonai különféle tortákkal, süteményekkel, virággal köszöntötték. Az idős asszony nagyon vágyott egy kicsi hűtőre, amit meg is reneltek neki, de arra még néhány napot várni kell. Az intézmény dolgozói közül néhányan alkalmi kórust alakítottak, és Demjén Ferenc Felnőtt gyermekek című dalával köszöntötték a százéves Balassa Józsefnét. Joli néni elérzékenyült és hálást volt azért, amiért gondoltak rá.

Örülök annak, hogy eljöttek a rokonaim, csak az a baj, hogy nagyon fáradt vagyok már.

– tette hozzá.

Túlélte a nagy csapásokat

– A családunkban senki nem élt meg ilyen idős kort – mondta Potóné Dömötör Erzsébet, akinek a száz éves Balassa Józsefné a nagynénje. – Anyai ágon azonban Joli néni édesanyja 90, nagymamája 91 éves volt. Ő azonban viszi a prímet a százzal, pedig rettentően küzdelmes élete volt. A férje a Don-kanyarnál harcolt, hadifogságban volt négy évig, addig ő egyedül nevelte a gyereket, közben meghalt egy kilenc hónapos kislánya. Nagy csapások érték, amiből az Istenhite kihúzta – mesélt Potóné Dömötör Erzsébet, aki két hetente meglátogatja nagynénjét az otthonban.