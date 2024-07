Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Könyvtári Intézete által közzétett 2023-as országos könyvtári statisztika gyorsjelentése szerint biztató növekedést mutat a könyvtárhasználat. Az ország bibliotékáiban a helyben használat, a kölcsönzött dokumentumok és a rendezvények látogatottsága is emelkedést mutat 2022-höz képest.

Ezt tapasztalták a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtárban is.

– A covid előtti látogatottsági adatok állnak vissza. A legnagyobb arányban a 14 év alatti korosztály látogat minket, de egyre nő a fiatalok könyvtárhasználata is

– mondta érdeklődésünkre Rázsits Veronika könyvtárigazgató. Hozzátette: a könyvárak emelkedése nagyban közrejátszik a könyvtári forgalom emelkedésében.

Nemcsak a könyvkölcsönzés a népszerű a kaposvári könyvtárban, hanem a társasjátékokat és diafilmeket is előszeretettel viszik haza az olvasók.

– A tavalyi látogatottsági adatokban az is közrejátszott, hogy volt egy leállásunk a felújítás idején több mint egy hónapra, de idén ez nincs. Nyári nyitvatartás van érvényben és folyamatosan jönnek az olvasók – tette hozzá Rázsits Veronika.

Nőtt a látogatók száma

A Tabi Városi Könyvtárban is nőtt a látogatók száma. Sebestyén Árpádné igazgató elmondta: jelentősen javult a látogatottság a koronavírus-járvány óta, több a beiratkozó és a kölcsönzések száma is megnőtt.

– Nagyon sok olyan új olvasónk van, aki most ment nyugdíjba és beiratkozott a könyvtárba, mert most már van ideje olvasni – mondta az intézményvezető. Hozzátette: mellettük a gyerekek és a középiskolások is visszatértek a bibliotékába, ahol folyamatosan bővül a kölcsönözhető kötetek száma.

– Nagyon jó alapállományunk van, ezért egyre többen jönnek le a Balaton-partról is inkább hozzánk olvasni. Ráadásul azt kevesen tudják, de bármilyen szakkönyvet be tudunk szerezni könyvtárközi kérés alapján az egész országból – tette hozzá Sebestyén Árpádné. Kiemelte: a gyerekek olvasóvá nevelését nem lehet elég korán kezdeni és azt látják, hogy leginkább azok a fiatal felnőtt szülők és nagyszülők hozzák el csemetéiket a könyvtárba, akik maguk is rendszeresen látogatják.

Az intézményvezető úgy látja, a könyvtárak népszerűségéhez nem csak az járult hozzá, hogy szabadon látogathatóak az intézmények, hanem az is, hogy egy felnőtt szépirodalmi kötet ára ma már legalább 5-6 ezer forintba kerül.



Rögtön lecsapnak az újdonságokra Hasonlóak a tapasztalatok Balatonbogláron is, ahol az utóbbi hetekben ugyancsak egyre emelkedik az olvasók száma.

– Egyértelmű, hogy emelkedésnek indult a könyvtár látogatottsága, nálunk ráadásul a strandkönyvtár is hozott új olvasókat – emelte ki Béres Krisztina, a Lukács Károly Városi Könyvtár vezetője. Hozzátette: a strandon sokan rossz időben is felkeresik a könyvtárat és forgatják a köteteket, de nagyon sok olyan olvasójuk van, aki a városban nyaral, vagy itt van üdülője. 2022-ben 785, tavaly pedig 866 olvasó kereste fel a könyvtárat, két éve 10 179 könyvtárhasználatot regisztráltak, tavaly azonban már 13 510-et.

– Ez is azt mutatja, hogy népszerűek a szolgáltatásaink. De az is, hogy amint közzétesszük a honlapunkon az új könyveket, azonnal el is viszik a friss köteteket az olvasók – emelte ki Béres Krisztina. Sőt, amikor betérnek az olvasók a könyvtárba kölcsönözni, már listájuk van arról, hogy az új könyveken kívül még mit szeretnének elolvasni.