Az Állatorvostudományi Egyetemen megtartott oklevélátadó ünnepségen Bódog-Csek Judit, a Gárdonyi tagiskola igazgatója egy rövid előadás keretében beszélt a megjelent állatbarát pedagógusoknak a kollégák közötti kommunikációról az állatvédelem-pedagógiában.

– 2020 óta vagyok mesterpedagógus, melynek keretében egy öt évre szóló mesterprogramot dolgoztam ki „A felelős állattartás és az állatvédelem alapjainak megismertetése általános iskolában” címmel – mondta el érdeklődésünkre Bódog-Csek Judit.

– 2020 januárjában kezdtem dolgozni a programommal a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájában. 2021-ben az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ szakmai támogatásával az Állatvédelem gyerekeknek oldal által kiírt pályázaton először nyertük el az Állatbarát Általános Iskola címet. Nem sokkal később megkeresett Koska Hedvig állatorvos, a pályázat egyik kiírója, és a beadott pályázatomban leírt szakmai anyagom alapján közös munkát ajánlott. Azóta is tagja vagyok annak a hat-nyolc fős csapatnak, mely részt vesz különböző szakmai programokban, például segít az Országos Állatvédelmi Témahét feladatainak összeállításában.

Egy állattal együtt élni boldogság, de felelősség is

Bódog-Csek Judittól azt is megtudtuk, hogy korábban az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának vezetője felkérésére előadás tartott a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és az Állatorvostudományi Egyetem közös szervezésű jogi szakokleveles állatvédelmi szakemberképzés hallgatói számára.

– Nagyon fontos számomra, hogy a gyerekeknek meg tudjam tanítani az állatvédelem alapjait – emelte ki az egyedülálló program megalkotója. – Szeretném, ha iskolánkból a felelős állattartást szabályait ismerő és azokat be is tartó diákok kerülnének ki. Emellett szívesen osztom meg tudásomat és tapasztalataimat az ország más részein dolgozó pedagógusokkal is – tette hozzá Bódog-Csek Judit.