Ettől azonban még nagyon kell figyelni az utakon, mert a már párosodásra készülő őzbak nem néz sem autót, sem utat, csak rohan a kiszemelt suta után.

Nagyon meleg van, csak hajnalban láttunk üzekedő őzeket, amikor még nem volt világos.

– mondta kérdésünkre Meiszterics János, a tapsonyi Rákóczi Vadásztársaság elnöke. Hozzátette: úgy látja, a nagy meleg miatt nem mozog a vad. Ha lehűlne a levegő, biztos lenne üzekedés is, de azt tapasztaljuk, hogy az őzhöz hasonlóan a szarvas és a vaddisznó is kevésbé mozog – tette hozzá.

– Ugyan meg-megjelennek a bakok, és őrzik a territóriumot, de szerintem túl meleg van, úgyhogy túl sok üzekedő bakot nem is látni – mondta kérdésünkre Tibáld Béla, a Gyótai Vadásztársaság elnöke, aki tud olyan vadásztársról, aki minden reggel kiment lesre az elmúlt időszakban, mégsem lőtt bakot.

Az Igal-Ráksi Vadásztársaság területén sem indult be az üzekedés a szokásos időszakban.

Nem nagyon látunk napközben mozgást, úgy tűnik, még várat magára a főszezon.

– számolt be a tapasztalatokról Nagyváradi István, az Igal-Ráksi Vadásztársaság elnöke. A vadászterületre éves bérvadászok érkeznek, akik a tervezett kilövési számokat terítékre hozzák. – Ők is várják az őzbakszezon kezdetét, ezért a vadásztársaság hivatásos vadásza naponta többször is körbejárja a területet, s amint érdemi mozgás van, a bérvadászok is érkezhetnek. A területen közepes mennyiségű és minőségű az őzbakállomány, amelyet szelektív vadászattal igyekeznek javítani.

A párzási időszakban a bakok a külvilágot szinte teljesen figyelmen kívül hagyva, a földet szimatolva próbálják beazonosítani az ivarzó suták nyomát. A bakok kitartóan ostromolják a sutákat, majd több napon át tartó párzás következik. Ilyenkor a bak a sutát körbe-körbekergeti, amivel az aljnövényzetben úgynevezett „ördöggyűrű”, kör alakú, jellegzetes taposási nyom keletkezik.

A párzási időszak kezdete akár még évente is változhat

Több tényező is befolyásolhatja az üzekedés kezdetének időpontját, vélekedett kérdésünkre Sugár László kaposvári vadbiológus-professzor.

Akár csupán 5-10 kilométer távolságkülönbség esetén is lehet néhány hetes eltérés, ám azt nem tudni, hogy miért

– tette hozzá kérdésünkre Sugár László. Mint mondta, az üzekedés akkor indul be, amikor ivarzanak a suták, ezt pedig az is befolyásolja, hogy mennyi idősek a nő ivarú egyedek. Ugyanis a második évesek, ha jól fejlődtek, nem ellettek és nem is szoptattak, akkor hamarabb kezdik.

Az idősebbeknél az időpont aszerint változhat, hogy a szoptatás mennyire viselte meg őket

– tette hozzá a somogyi szakember, aki szerint az őzek párzási időszakának kezdete akár évente változhat, nincs igazi törvényszerűség arra, mikor kezdődik az őznász.