A sörfogyasztás alakulását befolyásoló egyik legfontosabb tényező az időjárás, amelyet hetekkel előre is nehéz tervezni. Bár a szakmában is várakozások övezik a jelentős nyári sportesemények, kiemelten is a labdarúgó-Európa-bajnokság és az olimpia pozitív hatását a sörfogyasztás alakulására, ezek hatása ebben a tekintetben nem számottevő – tájékoztatta az Agroinform.hu-t dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. – A sörpiacra gyakorolt legmeghatározóbb szerepük ezeknek talán az, hogy a kísérő marketingtevékenységek során még erőteljesebb figyelmet kapnak a népszerű, jól ismert márkák, illetve az aktuális újdonságok is.