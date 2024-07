A Pécsett élő, Szent Gellért- és Apáczai Csere János-díjas szakember közvetlenségével és temperamentumával sokak kedvence. A hitoktatóknak rendezett kaposszentbenedeki tavaszi központi továbbképzés résztvevőit is lebilincselte jelenlétével, de a kaposvári püspökség nagytermében évek óta tartott előadássorozata is népszerű. A nevelés az élet szolgálata című előadássorozatának második évadja a közelmúltban ért véget. A havi találkozások témája az érzelmi intelligencia fejlesztése és a nevelési módszerek bemutatása volt, kiemelten a zene pedagógiai jelentőségét, jellem-, lélek- és személyiségformáló erejét. A harmadik évad szeptember 26-án kezdődik, majd azt követően minden hónap utolsó csütörtökén fél 6-kor folytatódik. Olyan témakörök kerülnek terítékre, mint a bűvös motiváció, az önbizalom, az önértékelés kérdése, Don Bosco bizalompedagógiájának alkalmazása a gyakorlatban, de a nagycsaládos neveléskutató egyebek mellett azt is nyomatékosítja, hogy a nevelés növelés, nem pedig szerelés.