Szaka Lászlóné klubvezetőtől megtudtuk, hogy a fellépésre már jóval előbb megkezdték a felkészülést, aminek eredményeként mozgásuk remek összhangban volt a zenével, és méltán kaptak elismerő tapsot a közönségtől is.

– Összetartó csapat lévén létszámgondjaink sincsenek, nemrég két új jelentkezőt is felvettünk – mondta. – Bár lehetnénk többen is, nem egyszerű tagokat toborozni. Reméljük, hogy a faluházban sorra kerülő rendezvényeinket kívülállók is nagyobb számban látogatják majd, ezáltal jobban megismerve a tevékenységünket.

Szerinte bizakodására adhat okot az is, hogy jó az együttműködésük az óvodával és a civil szervezetekkel, emellett kiváló kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal és sok segítséget kaptak László Klaudia Gyöngyi könyvtárostól is. – Érdemes megszívlelni a vármegyei nyugdíjas-szövetség ajánlását is, miszerint a jövő érdekében célszerű új programokkal bővíteni a klub tevékenységét és valamennyi korosztályt bevonni a rendezvényekbe, így erősítve a faluközösséget, ahogy erre kiváló példa volt az átadási ünnepség.

Fentős Zoltán polgármester szerint az idősek tapasztalatára és önzetlen segítségére a jövőben is nagy szüksége lesz a településnek.

Az új létesítmény létrejötte jelentős mérföldkő a településen

Somogysárd közösségi életére, így várhatóan a nyugdíjasklub tevékenységére is pozitív hatással lesz az új faluház. Ezt támasztotta alá Fentős Zoltán polgármester is, aki lapunknak arról beszélt, hogy szeretnék tartalommal megtölteni a faluházat, az önkormányzat rendezvényei mellett otthont adnának valamennyi településen működő intézmény és civil szervezet rendezvényeinek, így a szépkorúakénak is. Előreláthatóan még a fűtési szezonban sem fog szünetelni a létesítmény, a folyamatos működéshez ugyanis adottak a feltételek. Szaka Lászlóné szerint máris benyújtották igényüket az október 5-én tizenötödik alkalommal sorra kerülő vármegyei szintű dalversenyre, de jövőre kistérségi bemutatót is rendeznének, amennyiben erre felkérést kapnak. A faluház azonban nem csupán rendezvényeknek ad majd otthont a jövőben, de a generációkat is közelebb hozhatja egymáshoz.