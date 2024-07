Az ETK a hazai egészségtudományi felsőoktatási intézmények közül a legszélesebb képzési kínálatot nyújtva, 6 alapképzési szakon 19 szakirányon (specializáción), 13 mesterképzési szakon és 2 felsőoktatási szakképzésen nyújt képzési lehetőséget. A kar hallgatói létszáma dinamikusan növekszik, hiszen míg a karon 2010-ben 2.352 fő, addig 2024-ben már 3727 hallgató folytatja tanulmányait.

A 2024-es felvételi eljárás ponthatárait a közelmúltban hirdették ki, ezért megkérdeztük a felvételi eredményeiről a kar dékánját, Prof. Dr. Ács Pongrácot, aki a következőket mondta:

Örömteli, hogy az ETK a 2024-es tanévben is eredményes általános felvételi eljárást tudhat maga mögött, hiszen a karon 2024 szeptemberében összesen 1171 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Nagy eredmény a Kar számára, hogy a PTE szakjai közül a legtöbb hallgató - több mint 880 fő - az ETK egyik szakára, az ápolás és betegellátás alapszakra érkezik. Elmondható, hogy a PTE-n az általános felvételi eljárásban 2016 óta, így idén is, a legtöbb állami ösztöndíjas hallgatót az Egészségtudományi Kar vette fel. Az egyetemre felvett hallgatók 20,92%-a, tehát a felvettek egyötöde az ETK hallgatójaként kezdheti meg tanulmányait. Az egészségügyi képzési terület alapképzési szakjai esetében a karon 1225 fő kezdheti meg tanulmányait, így a kar továbbra is jelentősen hozzájárul az egészségügyi ágazat szakemberszükségletének biztosításához. Örömteli továbbá, hogy ez a kiemelkedő hallgató létszámot még az határon túli székhelyen kívüli felvételi adatok tovább emelik majd, így kvázi végleges eredményről még nem beszélhetünk össz kari hallgatói létszám növekedésünk kapcsán.

A kaposvári képzési hely esetében is hasonló sikert hozott a 2024. évi felvételi eljárás?

A Kaposvári Képzési Központban 114 elsőéves kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől, közülük 42 fő nappali munkarendű képzésekben és 72 fő levelező munkarendben. A legtöbb hallgató az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szakra nyert felvételt, nappalin 42, levelezőn 55 fő.