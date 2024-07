Sokakat vonzott a Kékszalag vitorlás verseny is az elmúlt héten, de nem csak a vízen volt hatalmas a tömeg. A parti kávézókból, éttermekből is sokan követték a látványos eseményt. A többnyire magyar vendégeket inspiráló versenyek mellett, több világverseny is zajlik a Balatonon. Ezek sok külföldi sportturistát is a régióba csábítanak. Jó példa erre a 2024-es surf-világbajnokság, amelyet Földváron tartanak július 20-28 között - mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Szerinte az ilyen látványos sportesemények a parton nézelődő turistákat is inspirálhatja arra, arra, hogy kipróbálják ezt a sportágat. Mindez újabb, visszatérő sportturistákat generálhat azokban az időszakokban is, amikor már nincs ilyen meleg a Balatonon. Mint mondta: a világversenyek és sportolás népszerűsítése hozzájárulhat ahhoz, hogy valóban négy évszakos desztinációvá váljék a Balaton.

A szörfözés nemcsak nyári kikapcsolódás, de komplex fizikai és mentális fejlődési lehetőség is szinte egy egész életen át, aminek rendkívül sok egyéb haszna van a sportoláson túl – egészítette ki Fekete Tamás szavait Nagy Kinga, a Balatonföldvári Viharsarok Vitorlás Központ szörfoktatója.

Szerinte a vitorlázással összehasonlítva a windsurf esetében jobb kondícióra van szükség, de alapvetően nem igényel nagy erőkifejtést. A folyamatos billegés a vízen fejleszti az egyensúlyérzéket, így minden izomcsoportra hatással van, ezáltal pedig az egész testet arányosan erősíti. A rendszeres szörfözés sokat segít, ha valakinek tartási problémái, hát-, vagy gerincbántalmai vannak, de más betegség kezelésére is alkalmas, például lúdtalp esetén, hisz a szörfözés a talpizmokat is erősíti. Azoknak ajánlom ezt a sportot, aki, a természet erőivel megbirkózva szeretnének szellemileg és fizikailag is feltöltődni – mondta a földvári sportiskola oktatója.

A nyilatkozó szakemberek elmondták azt is, hogy a nemzetközi turisztikai kutatások azt prognosztizálják, hogy a szörf egyre népszerűbb lesz az európai turisták körében. Egyes kutatások szerint a női sportturisták szegmensében rejlenek a legnagyobb tartalékok. Őket érdemes megcélozniuk azoknak a kampányoknak, amelyek a szörf-turizmussal kapcsolatosak.