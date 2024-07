– Somogyban a már nyilvános célterületeken négy szurkolói rendezvényen végeztek ellenőrzést a hatósági felügyelők, valamint a július elején megrendezett, Balaton Soundra kitelepült tíz vendéglátóipari egységet ellenőrizték – derült ki a Nébih csütörtöki tájékoztatójából.

– Összesen két esetben szabtak ki bírságot kisebb higiéniai hiányosságok miatt, melynek értéke 60 ezer forint. Mindkét bírság a futball-Eb szurkolói zónáiba kitelepült vendéglátók szolgáltatása kapcsán született Somogyban.

A nyári szezonális ellenőrzések június 14-től augusztus 15-ig folyamatosan zajlanak az ország egész területén. Szakemberek a nyári táborokat, a fesztiválokat, a Balaton környéki vendéglátóhelyeket vizsgálják. A célterületek között szerepelnek a strandbüfék, a street foodok, de a sátras szurkolói zónákba kitelepült vendéglátók és a Tisza-tó környéki vendéglátóhelyek is. A Nébih azt is közölte: a boltok polcain az utóbbi időben nagy mennyiségben megtalálható grillsajtokat, de a szaküzletekben megvásárolható növényvédő szereket, továbbá a macskák számára engedélyezett, külső élősködők elleni készítményeket ugyancsak górcső alá veszik a hatóságok a következő hetekben. Ezenfelül a szakemberek vizsgálják az őstermelők szabályszerű működését, illetve olyan közkedvelt nyári termékeket is ellenőriznek, mint a görögdinnye.

A nyári hőségben az élőállat-szállítmányokra is fokozottan figyelnek a somogyi ellenőrök.

