Óvodások is megkapják az ebédet a nyári szünidőben

Kovács Gyula Osztopán polgármestere elmondta: a somogyjádi konyháról 40 gyermeknek hozzák falubusszal az ebédet. Hozzátette: évek óta hasonló számban kérik a családok a szünidei étkeztetést. De nem csak az iskolások, hanem az óvodások is számíthatnak a meleg ebédre. – Most nyári leállás van az óvodában, és ez idő alatt a halmozottan hátrányos helyzetű kicsik is kapják az ebédet. Így a több gyermekes családok tudnak picit spórolni, ahol öt vagy több kicsit nevelnek, ott nagy segítség a szünidei étel – jegyezte meg a polgármester.

A települési önkormányzat kötelező feladata az iskolai szünidő, valamint a bölcsőde és óvoda zárva tartása esetén a szünidei gyermekétkeztetés ingyenes biztosítása, melynek igénybevételére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülők kérelmére.