– Jelenleg mit dolgozol a Húsháznál, a cégvezetésben segítesz, te vagy – ahogy szokták mondani – a „főnök fia”, vagy önálló munkaköröd van?

– Egyelőre nem a vezetésben dolgozom, ahhoz rengeteget kell még tanulnom, nálunk a cégben egyébként is mindenki úgymond, a „nulláról” kezdi. Jelenleg az értékesítési csapatot erősítem üzletkötőként a Balatonparton. Olyannyira önállóan dolgozom, hogy sokszor napokig nem is látom apát. Emellett sokszor bedolgozom a marketing területre is, segítve a közösségi média megjelenéseket.

– Lelkes követője vagyok a közösségi oldalaitoknak, a legfrissebb videóban épp a marhapörkölt elkészítéséről folyik a szóbárbaj kettőtök között. Zoli, vannak vitáitok ennél komolyabb dolgokban is, vagy a két generáció jól megfér egymás mellett?

– Nyilván nem értünk mindenben egyet, de a vita szerintem túl erős kifejezés erre. Úgy mondanám inkább, hogy eszmecseréket folytatunk bizonyos kérdésekben, egyenrangú partnerként tekintve egymásra.

– Búcsúzóul hallhatunk valamit a terveitekről?

– A balatonboglári telephelyünk megvásárlásával kinyíltak a lehetőségeink. A már megvalósult fejlesztések mellett ez a helyszín továbbra is fókuszban marad. Nagy titkokat nem szeretnék elárulni, de sok újdonsággal készülünk partnereink még profibb kiszolgálása érdekében rövid- és középtávon is. Biztos, hogy továbbra is érdemes lesz figyelni ránk, még csak most kezdünk igazán belejönni!