Veszélyessé vált, ezért fel kell újítani a kaposvári református templom tornyát. A csaknem 120 éves építmény vízelvezetése nem volt megfelelő, nagyon sok csapadék visszafolyt a téglafalakra. A beszivárgott víz télen megfagyott, emiatt sok tégla elmozdult a helyéről. Petró László református lelkipásztor elmondta, az is nagy gond, hogy a téglafugákba bekerültek a fák magvai, majd gyökeret eresztettek. Ez is közrejátszott abban, hogy a téglák továbbmozdultak.

– Féltünk attól, hogy a téglák leesnek és balesetet okoznak, ezért egy biztonsági alagutat építettünk a főbejárat és a templomajtó közé – emelte ki Petró László. – Ezzel párhuzamosan elindítottunk egy helyreállítási tervet. Eszerint a torony bizonyos részeit teljesen visszabontják és újakat építenek be, egyes helyeken pótlásra is szükség lesz. Az egész torony kap egy impregnáló réteget, hogy a vizet lepergesse magáról – mondta a lelkipásztor.

Petró László arról is beszélt, a kivitelezés költsége várhatóan 40–50 millió forintba kerül. A gyülekezet presbitériuma úgy döntött, közadakozást hirdet és a közeljövőben téglajegyeket is kibocsát majd. A lelkipásztor hozzátette, a településképi eljárást lefolytatták, jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik. A munka augusztusban indulhat el, és nagyjából fél évet vesz igénybe.