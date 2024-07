A tavalyihoz hasonlóan az idén is Siófok festői környezetében, a Balaton partján szervezte meg a Transzplantációs Alapítvány a „MI IS NYARALUNK” elnevezésű élményterápiás nyári táborát, ami nemcsak a szervátültetett és szervre váró gyerekek számára nyújt felejthetetlen élményeket, hanem egészséges testvéreik és szüleik számára is.

Fergeteges programok és gondtalan szórakozás

A táborlakók hétfőn boboztak és falat másztak, kedden az uszodában és a teniszpályán tevékenykedtek, csütörtökön pedig egy izgalmas koncertre készülnek. Pénteken „Dr. Bagamérik” lepik meg őket fagylalttal, szombaton pedig a Balaton látványát az óriáskerékről csodálhatják meg. Az orvosok felügyelete mellett mindenki biztonságban érezheti magát, miközben különféle sportolási lehetőségekkel ismertetik meg őket. A mozgásközpontú programszervezés nem véletlen, hiszen a napi rendszeres sport nem csak az egészségüket javítja, hanem a beültetett szerv élettartamát is növeli.

Vincze Balázsné Lilla táborvezető és az önkéntesek mindennap ügyelnek arra, hogy a gyerekek testileg és lelkileg is feltöltődjenek a tábor ideje alatt

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Gyógyító közösség és támogató légkör

A táborban 87 gyermek vesz részt, közülük 23 máj-, 14 vese-, 1 vese+máj-, 7 szív-, valamint 41 egészséges testvér is hozzájárul az együttlét jó hangulatához. A táborban 22 önkéntes segítő gondoskodik arról, hogy mind a gyermekek, mind a szülők tapasztalatokban gazdag és hasznos hét után térjenek haza. Közülük is többen vagy szervátültetettek, vagy donorok.

– A test mellett ugyanolyan fontosnak tartjuk, hogy a lélek is rehabilitálódjon. A gyerekeknek meseterápiás lehetőségük van és különböző csoportokban terápiás beszélgetéseken is részt vehetnek – hangsúlyozza Vincze Balázsné Lilla táborvezető.

Példaképek és közösségi élmények

A táborban részt vesznek azok is, akik épp most vannak túl szervátültetésen, és azok a családok is, akik akár több évvel ezelőtt mentek át ezen a nehéz időszakon. Ők azok, akik élő példaként szolgálnak, hogy van élet a szervátültetés után.

Juhász Gergő 10 éves táborozó – aki vesetranszplantáción esett át és családjával vesz részt a táborban – igazán bölcsen fogalmazott: