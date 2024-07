– Kiváló ötlet a vízosztás, a forróságban hamar megszomjazom, naponta simán megiszom három liter folyadékot – mondta a szentbalázsi Sipos Bertalan, aki az autóbusz-pályaudvaron egy fél literes ásványvizet kortyolt. – Úgy látom, hogy mások is nagyon szomjasak, újabb induló vagy érkező utasok kérnek innivalót.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója elmondta: ásványvízből fogy a legnagyobb mennyiség, az eladott áru 70 százaléka szénsavmentes, a boltokban az átlagos nyári napokhoz képest most csaknem kétszer annyit értékesítenek. Jégkrémből 2,5-szer annyi fogy valamint a sör és üdítő forgalom 35-40 százalékkal emelkedett.

A kereskedőkön kívül a kaposvári betegszállítók is felkészültek az extrém hőségre: a Pannon Mentő 11 járműve klímás és mindegyik útra annyi ásványvizet pakolnak be, ami elég a sofőröknek és a betegeknek. Kedden az első járat hajnali négykor indult, a betegeket a kaposvári, a szigetvári valamint a nagykanizsai kórházba vitték. Bődör József ügyvezető azt mondta: két napja 120 karton ásványvizet rendeltek, amit az idősek otthonában, illetve a betegszállítók között osztanak szét. Az agrárcégek is védik a dolgozókat, a taszári, az orci és a csokonyavisontai mérlegházakban is klíma üzemel és állandóan biztosítják az ásványvizet. Hanyecz Imre, az MG Produkt Kft. ügyvezetője elmondta: folyamatosan dolgoznak, a júniusi 40 ezer után júliusban 50 ezer tonna gabonát exportálnak.

– Repcét vágtunk, a kombájnban szerencsére van klíma, de ha a fülkéből kilépek, a hőség szinte fejbe vágja az embert – mondta Vajda Róbert, aki Szentgáloskér határában dolgozott. – A gépen nagy az üvegfelület, feltétlenül szükség van a belső hűtésre, ha ez nem lenne, pillanatok alatt átforrósodna a jármű. A kánikulában naponta legalább három liter folyadékot iszom, kedvencem a szénsavmentes ásványvíz és a jeges tea.

Hársházi Péter szentgáloskéri agrárgazdálkodó azt mondta: a járműveken kívül telephelyükön a közösségi helyiségekben is klíma üzemel. Délelőtt ásványvíz-beszerző körútra indult, alkalmanként legalább öt karton italt vásárol. Jezerniczky Zoltán, a kaposvári Méje Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a hőségriasztás kapcsán hétfőtől óránként tíz perc pihenőidőt biztosítanak a munkásoknak. Potony és Kaposváron kívül Somogyváron is dolgoznak, összesen 20 személyt alkalmaznak.