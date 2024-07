Az egyik legkedveltebb hűsítő a Dráva folyó vízvári szakasza, valamint a Rinya-patak Babócsához közeli része.

A nyári hétvégéken többtucatnyian is alkalmi strandnak használják a Dráva hűsítő vizét Vízvárnál. Kozma László, a falu polgármestere érdeklődésünkre elmondta, vannak, akik Nagyatádról is kifejezetten azért utaznak a településre, hogy fürödjenek a folyóvízben.

– Ez nem egy kijelölt strand, azonban tiltani, korlátozni nem lehet senkit sem – emelte ki Kozma László. – Terveim között szerepelt, hogy egy hivatalos strandot alakítsunk ki a Dráva partján, de ezt a következő önkormányzati ciklusban már nem tudom megvalósítani – tette hozzá az októberig regnáló polgármester.

A szomszédos Heresznyén is fürdőnadrágra és bikinire szoktak vetkőzni a Dráva szerelmesei nyáron. Az elmúlt években azonban egyre kevesebben fürödtek a vízben, az idén pedig még ritkábban, mert megváltozott a víz folyása.

– A vízügy az év elején beavatkozott, átvágtak egy régi ágat, ezáltal a holtág újraéledt – emelte ki Rengel László polgármester. – Néhány fiatal még így is lejár fürdeni, de sokan horgásznak ezen a szakaszon, ezért a két tevékenység nehezen fér meg egymás mellett. A gyerekeket nem igazán engedik le a szülők, mert húsz évvel ezelőtt egy 14 éves fiú belefulladt a holtágba. Most is szeszélyes folyó a Dráva, ezért, aki nem ismeri, jobb ha bele sem megy – hangsúlyozta a település vezetője.

A Rinya-patak is vonzó a fürdőző fiatalok számára. Az egyik legfelkapottabb hely Babócsa és Péterhida határában található, ahol a patak majdnem háromszor olyan széles, mint máshol, mélyebb is a víz, a partja pedig homokos.

– Előszeretettel látogatja az ifjúság – mondta Jáger Gábor, Babócsa polgármestere. – Egyetlen hátránya, hogy Babócsától másfél-két kilométerre található. Ha le van kaszálva az út, akkor kocsival el lehet jutni oda, biciklivel azonban könnyebbség. Nagyon élvezik a fürdőzők a körülbelül 100 négyzetméteres „strandot”. Vannak, akik gumicsónakot is visznek magukkal, hogy még szebbé tegyék a fürdőzést. Most valamelyest alacsonyabb a vízállás, ennek ellenére is látogatott a nem hivatalos fürdőhely – tette hozzá.