- Ez az üveges alkotótelep az egyetlen, független közösségi hely az országban, ahol a művészek melegüveggel foglalkozhatnak – mondta a Szentendrén élő Smetana Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegművész, aki már várja a bárdibükki napokat, hiszen alkotókorszakának jelentős munkái születtek itt. – Ma már maga az üvegolvasztás is csodaszámba megy, sajnos az üveggyárainkat sorban ,,elvesztettük”. Ha valaki szeretné látni, hogy az izzó anyagból miként lesz egy tárgy – edény, plasztika és más látványos dísz- és használati tárgy –, alig talál az országban üveghutát. Amikor én kezdtem a pályát, akkor még működött az ajkai, a parádi, a salgótarjáni és a tokodi üveggyár is. Évek óta magam is részt veszek e jeles bárdibükki eseményen segítőként és olykor alkotóként is.

Smetana Ágnes szerint az üveg áttetszősége, fényjátéka és textúrája olyan világot jelent, amelyben végtelen kreatív lehetőség rejlik. Korábban magam is tanúja lehettem, amikor a bárdibükki üveghutánál tüsténkedett. A külső szemlélő csodaszámba menő folyamatot élhet át. A születés pillanatának vagyunk részesei, amikor elmerülünk a látványban: az izzó anyagból miként lesz szecessziós váza, amorf butélia vagy más csillogó csoda…

– Ajándék az, hogy üveggel foglalkozhatok; Isten akaratának részeként tekintek művészi pályámra, és végtelenül hálás vagyok, hogy ezen az úton járhatok – vallja. – Minden alkotásomban arra törekszem, hogy átadjam a természet szín- és formavilága által kínált nyugalmat és harmóniát. Számomra az alkotás nem csupán eszköz, hanem híd is, amely összeköti a belső világomat a külvilággal, és remélem, hogy az emberek is érzik ezt a kapcsolatot, amikor megtekintik a munkáimat.

Fontos megemlíteni, hogy az üvegfúvás nem csak fizikai, hanem szellemi és kreatív kihívást is jelent. Az anyag viselkedésének megértése, a formák és színek megtervezése, az alkotás folyamatának átgondolása mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy tárgy különleges és egyedi legyen. A munka során gyakran elfelejtem a fizikai fáradtságot, mert az alkotás öröme és az új művek születésének izgalma energiával tölt fel. A nehéz munkakörülmények és fizikai kihívások ellenére is vállalom már több mint 40 éve, hogy a kemence előtt állok és forgatom az üveget.