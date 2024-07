– Az olimpia a béke és szeretet jegyében zajlik, mint ahogy a rendezvényünkkel is ennek szellemében kívánjuk közelebb hozni egymáshoz a különböző vallású embereket – mondta megnyitóbeszédében.

A szombati eseménynek ezúttal a kaposvári evangélikus templom adott otthont, melyen Hegedűs Gábor lelkész elmondta, hogy a templomot 1929-ben adták át, előtte református és evangélikus egy imaházban gyakorolta vallását. A vendégek szerint találó az eseménynek a Közel az úrhoz elnevezés, példaértékűnek tartották a részvevők felkészültségét, amelynek közösségépítő jellegéről kiemelten is szólt Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Fotók: Varga László

Stikel János elismerően beszélt azokról az énekkarokról, amelyek szakember segítsége nélkül is igényes összeállítással álltak a közönség elé, és szerinte a szólisták is diszkréten, hívő lélekkel adták elő dalaikat. A sok kiváló produkció közül nehezen tudta volna bármelyiket is kiemelni, azonban a gyékényesi férfi nótakör egyedi hangzását a csodás akusztikájú templomban külön is említésre méltónak tartotta. Hogy az országosan egyedülálló, közel háromórás találkozó elérte célját, azt a fegyelmezettség, a mindvégig egymásra figyelés, az arcokon tükröződő csendes áhítat és derű bizonyította. Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere szerint aki a nagy hőség ellenére is a rendezvényt választotta, rossz ember nem lehet.