A családi piknikre versekkel, humoros történetekkel készültek az ellátottak, köztük az úgynevezett „támogatott lakhatásban” élők, s egy érdekes, kendős „széktáncnak” is tapsolt a százfős közönség.

A hagyományos családi napra érkezőket a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltsége nevében Bacsa-Juhász Szilvia igazgatóhelyettes köszöntötte. Kiemelte: e régen várt esemény a beszélgetésről, az örömről és a találkozásról szól, amely még inkább felértékelődött a covid-járvány óta. Mint megjegyezte: az intézmény munkatársai gondolattal, szóval és cselekedettel készültek a családi piknikre, amiért köszönetet mondott az igazgatóhelyettes. Utalt arra is: az itt folyó, szolgáló szeretettel végzett munkának több alkalommal tanúja lehetett Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár is, aki mindannyiszor elismerően szólt az intézmény szakmai tevékenységéről.