STRAND Cirkusz - ahol mindenkire szerep vár

A STRAND programjában idén is kiemelt szerep jut a cirkusz világának. A MOL nagyszínpad fő fellépői előtt a Fővárosi Nagycirkusz igazi világszámmal készül, valamint magasdróttal, halálkerékkel és emberlibikókával is megjelennek a fesztivál területén. Ugyancsak a MOL Nagyszínpadon a Rippel fivérek látványos show-ja is megtekinthető, a németországi Oakleaf utcaszínházi produkciója pedig a közönség sorai között vonul fel. A Telekom támogatásával megvalósuló cirkuszi negyed déltől késő estig nemcsak látványos bemutatókkal várja a közönséget, hanem itt valóban “mindenkire szerep vár”, aki ki szeretné próbálni magát az artisták, gólyalábasok, bohócok és bűvészek világában. A STRAND kiemelt partnere, a Fővárosi Nagycirkusz által delegált FreeFall csoport artistái különleges dobó számmal, a Líra Vurstli színészei irodalmi játékokkal, Kiss V. Balázs illuzionista stand-up magic show-val és bűvész workshoppal, a tűzzsonglőrök pedig izgalmas előadással készülnek. A Rippel Brothers Akadémia nemcsak erőművész bemutatót tart, de a Cirkuszi Kalandparkban artistáik segítségével bárki kipróbálhatja az akrobatikus ugrásokat az Európában egyedülálló, 15 méter hosszú ugrócsíkon, de gumiasztalon és drótkötélen is lehet egyensúlyozni. A PIROS ORR Bohócdoktorai idén is velünk lesznek, hogy jókedvre hangolják, megnevettessék, közös játékra hívják a fesztiválozókat. A bohócdoktorok - a MOL-Új Európa Alapítvány támogatásának is köszönhetően - 16 gyerekkórházban „vizitelnek” heti rendszerességgel az ország különböző városaiban, emellett speciális programokkal jelen vannak idősotthonokban, halmozottan sérült gyerekekkel foglalkozó intézményekben és nevelőotthonokban. A STRAND vendégei körében népszerű Band of Street csapata pedig 3 napon át fel-felbukkan majd a közönség soraiban, hogy egy mozgó-zenélő cirkuszi társulat mintájára velük énekelhessük kedvenc dalainkat.

STRAND ART – kortárs képzőművészek a Balaton partján

A STRAND Fesztiválon idén is kiemelt szerep jut a kortárs képzőművészetnek is. A STRAND ART a 25 éves Index, a HAB és a Lobenwein Galéria közreműködésével ötvennél is több alkotást mutat be a fesztiválon felépülő pop-up galériában, illetve a fesztivál szinte egész területén. A meghívott művészek sok esetben nemcsak az alkotásaikkal lesznek jelen, de személyesen is találkozhat velük a közönség, tárlatvezetésre és közös alkotásra is számíthatunk. Az illusztris névsorban Barakonyi Zsombor, Bereczki Kata, Cserbik Rita, Ef Zámbó István, Fajó János, Kiss Tibor, Osgyányi Sára és Sibitka Panni is szerepel. Az Andrássy úti HAB csapata művészeti előadásokkal és műhelyprogramokkal készül a STRAND ART helyszínére. Míg Weiler Péter a cirkusz tematikához kapcsolódva Houdinit idézi meg egy közel 100 m2-es alkotással, amely erre az alkalomra készült.