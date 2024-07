A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) több útvonalon is sűrítette járatait, így a nyár folyamán minden kikötőből naponta indulnak menetrendszerinti járatok és különleges programhajók. Az autósok és kerékpárosok számára nagyszerű hír, hogy a kompokat akár félóránként is használhatjuk. Emellett idén bővült a programhajók köre is, például a szerdánként Siófokról induló esti chill hajóval és a péntekenként Balatonfüredről és Fonyódról induló cirkuszkavalkád gyerekhajóval.

A főszezonban még több hajózási lehetőség közül választhatunk a Bahart kínálatából. Az előszezonban hétvégén közlekedő hajók mostantól hétköznap is elérhetők. Az idén márciusban átadott két új katamarán és két új komp is rendelkezésünkre áll. A katamaránok a legforgalmasabb útvonalakon, mint a Fonyód – Badacsony és a Siófok – Balatonfüred – Tihany közlekednek. A kompok Szántódrévből 7:00 és 23:30 között, Tihanyrévből pedig 7:15 és 23:45 között félóránként indulnak, de a forgalom függvényében akár gyakrabban is.

A jól ismert programok mellett 15 kikötőből indulnak sétahajók, 13 kikötőből naplemente sétahajók, 10-ből gyerekhajók és 9-ből bulihajók, így bőven van miből választanunk.

Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója a járatok népszerűségéről is beszélt. Mint mondta, idén is rengetegen keresik a cég hajózási úti céljait, amit az is bizonyít, hogy az előszezonnal bezárólag 150 ezerrel többen vették igénybe a BAHART szolgáltatásait, mint az előző évben. “158 ezer utas utazott a menetrendi hajókon, 61 ezer utas próbálta ki a sétahajókat, ami 38 százalékal több mint az előző év azonos időszakában, és már 534 ezer utas használta a kompszolgáltatást, ami 20 százalékkal magasabb a tavalyinál. Ez alatt az időszak alatt közel 68 ezer kerékpárt szállítottak a BAHART hajói, mely majdnem 40 százalékkal haladja meg a 2023-as számot.”

A BAHART idén számos kedvezménnyel is bővítette szolgáltatásait: június 22. és szeptember 1. között a Kajla útlevéllel rendelkező 6-11 éves gyerekek díjmentesen utazhatnak a menetrendszerinti járatokon. Június 1-től a családi jegytípust kiterjesztették a séta- és gyerekhajós programokra is, így a gyermekek számától függetlenül kedvezményes, fix díjjal utazhatunk. A fogyatékkal élők a kompok mellett a személyhajókon is díjmentesen utazhatnak. A BAHART jegypénztárakban SZÉP kártyával is fizethetünk.

A sorbanállás elkerülése érdekében pedig előzetesen is megvásárolhatjuk a hajójegyeket a jegy.bahart.hu oldalon.