– Az idei már a negyedik nyár, hogy a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton szolgáló vasutasok érkeznek vendégszolgálatra a balatoni kisvasútra, a csisztai és a somogyszentpáli vonalon közlekedő vonatokon jegyértékesítési feladatokat látnak el helyi felnőtt kollégáikkal közösen, illetve a balatonfenyvesi végállomáson a vonatok indítását is végzik – tájékoztatott hétfőn a MÁV kommunikációs igazgatósága. – A kiválasztott gyermekvasutasok a balatonfenyvesi hétvége két napját szolgálattal, az utána következő hétfőt pedig strandolással töltik – így minden nyári szombaton és vasárnap 10-10 kisvasutas fogadja az utasokat a nagyberki tájat bejáró vonalakon.

A Gyermekvasút történetében több példa van arra, hogy más kisvasúton is szolgálatba állnak az ifjú vasutasok: több évtizedes hagyománya van a csereszolgálatoknak, nyaranta több németországi (Berlin, Drezda, Cottbus, Lipcse) gyermekvasútra is járnak szolgálattal egybekötött csereüdülésre a budapesti kisvasutasok.

A balatonfenyvesi kisvasút történetében 2021 nyarán érkeztek először vendégszolgálatba ifjú budapesti vasutasok. Az 1950-től eredetileg gazdasági vasútnak épült vonalon mára a személyszállítás az egyeduralkodó: nyáron igen jelentős a balatoni kirándulóforgalom, de a somogyszentpáliak és imremajoriak számára a közösségi közlekedést is ezek a kisvonatok jelentik. Az évről évre növekvő utasforgalom egyik titka, hogy 2021 nyarán két évtizedes forgalomszünetelés után újraindult a forgalom a csisztai vonalon is, így Csisztafürdő lényegesen gyorsabban vált elérhetővé a Balaton-partról, mint közúton. a MÁV azt is közölte: utazás közben az utasok a Nagyberek gazdag állat- és növényvilágában gyönyörködhetnek, a kisvonatozás kellemes kikapcsolódást nyújt felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A járatokon lehet utazni országbérlettel, Somogy vármegyebérlettel, Magyarország24 és Somogy Vármegye24, valamint Balaton24 napijeggyel is.