A híres-neves Halászléfőző Verseny idén is hatalmas sikert aratott, ahol 13 lelkes csapat csapott össze, hogy elnyerje a legjobb halászlé címét. A forró nyári nap sem szegte kedvét a versenyzőknek, akik kitartóan kavarták az üstöt, hogy a legfinomabb levet készítsék el.

A halászléfőzés művészete és hagyományai

A halászlé, vagy ahogy népiesen tartják, a hosszú lére eresztett halpaprikás, a magyar konyha egyik legkedveltebb étele. A halászlé készítése igazi művészet, ahol a jó minőségű paprika, a bőséges hagyma és a friss hal a főszereplők. A hagyományos magyar halászlét általában pontyból érdemes főzni, míg a fehér húsú halak, mint a csuka vagy a süllő, csak kiegészítőként szolgálnak. A szegedi halászlé egyik titka például a passzírozás, míg a dunai halászléknél gyakran tésztát is használnak.

Népszerűsíteni kell a halat, mint ételt

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. igazgatója kiemelte, hogy bár sokat beszélnek róla és tesznek érte, a hal, mint étel népszerűsége még mindig nem elég magas. Sok trükk és apróság van a hal előkészítésében és főzésében, ami miatt az emberek gyakran nem szeretik a halat. Ezért fontosak az olyan rendezvények, ahol jó minőségű halból készült ételeket lehet kóstolni, és a séfek versenyezhetnek egymással.

Minden balatoni rendezvényt, ahol a hal alapanyagként szerepel, támogatnak, így például a Balatonlellei Halászléfőző Versenyt is. Szári Zsolt maga is részt vett régen ezen a versenyen, de most zsűritagként felügyelte az eseményt. A zsűri feladata nem volt könnyű, hiszen sokféle halászlé volt, amit értékelni kellett, és az ételek külleme és íze egyaránt fontos szempontként nyomott a latban az elbírálásnál.

Gasztronómiai verseny eredményei

A halat, amit minden csapat megkapott, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. biztosította, így mindenkinek egyenlő esélye volt bizonyítani főzőtudományát. „Ez a verseny nem csak a hagyományőrzésről szól, hanem arról is, hogy új barátságok szövődjenek a halászlén keresztül” – mondta az igazgató.

Hartmann Zoltán, a Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, a verseny főszervezője meglátása szerint idén is különleges volt a hangulat, és a csapatok kitartó munkája tette emlékezetessé az eseményt.

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. évente háromszáz tonna pontyot telepít a Balatonba, biztosítva ezzel a horgászturizmus és a gasztronómiai rendezvények alapanyagát. Az uniós oltalom alatt álló balatoni hal népszerűsítése és a szabad piacra való kilépés is fontos célkitűzésük. Az elmúlt években a horgászturizmus iránti érdeklődés folyamatosan nőtt, és a cég mindent megtesz, hogy a Balaton továbbra is vonzó célpont maradjon a horgászok számára.

A verseny idei győztese az Ollé Hallé csapata lett, a második helyet a Bajai Ászok csapata szerezte meg, míg a harmadik helyen a Halbarátok csapata végzett.