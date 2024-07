Elkezdődött és várhatóan augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, ezért körültekintő közlekedésre inti az autósokat az Országos Magyar Vadászkamara. Ilyenkor az őzbakok kergetik a sutákat vagy a konkurenciaharc során egymást. A szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak – akár napközben is. Hazánk legelterjedtebb nagyvadfaja, ezért az egész ország területén számíthatunk felbukkanásukra a közúton, így Somogyban is. Ez fokozott balesetveszélyt jelent körülbelül július második felétől augusztus közepéig. Ezt igazolják a statisztikai adatok is: az évi mintegy 7400 nagyvadelütésnek 78 százalékánál őzet gázolnak, jó részét az üzekedés alatt.