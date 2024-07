Tóth Dániel a szervező VitiCoop Kft. ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, az esemény célja, hogy az előadásokon keresztül mindenki a saját ültetvényéhez megfelelő gazdálkodási megoldást találjon, valamint hogy bemutassák az új gazdálkodási technológiákat.

Manapság a szőlészetekben is egyre divatosabb a biogazdálkodás, ezért ezzel is készültünk az érdeklődőknek.

– mondta Tóth Dániel. Sokan úgy gondolják, hogy a biogazdálkodás teljesen vegyszermentes. Akik azonban ezzel foglalkoznak, ők is használnak olyan „permetet”, mely természetes anyagokat tartalmaz. Ilyen a csalánkivonat is. Tóth Dániel arról is beszélt, a rendezvényen bemutattak egy teljesen automata szőlészeti robottraktor, és sok gépgyártó is magával vitte különböző termékeit. Permetezőket, sorművelőket és kaszákat. Az újdonságokra csaknem kétszázan voltak kíváncsiak.