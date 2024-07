A Best of Balaton nagykövetei egytől-egyig a Balaton szerelmesei

„A számtalan csodás vendéglátóhely és program közül nem szívesen emelnék ki egyet, mert valóban mind fantasztikus. A “mindenmás” kategóriából viszont talán a Balaton partján kimondott “igen”-ek a nagy kedvencem. És nem csak azért, mert én magam is Tihanyban mondtam ki a boldogító “igen”-t a férjemmel, hanem mert hiszek abban, hogy a Balaton bölcs, áramló víztömege a sírig tartó békés, boldog házasság szimbóluma is lehet, ha tanúja a Balaton is” – meséli Ördög Nóri, a Best of Balaton nagykövete, aki szerint a Balaton mindig képes a megújulásra. „Évről-évre aggodalommal figyeljük, hogyan hatnak a világban bekövetkező változások a kedvenc tavunkra. De ha be is zár egy-egy hely, minden esetben nyílnak helyettük fantasztikus újak, így összességében mindig azt érzem, hogy egyre jobb hely a Balaton környéke. A Lelkem kisvendéglő Dörgicsén már nagyon régóta rajta van a listámon, nagyon kedves barátaink ajánlották, és csak szívet melengető dolgot hallottunk róla. A másik bakancslistás hely a Villa Chez Les Amis Balatonszepezden, ami állítólag olyan, mintha egy filmbe csöppennénk. A kedvenc helyem, ahol a legtöbb időt töltöm teljesen elfogultan a Nekem a Balaton…”

„A legtöbben a nyári időszakban ismerik és szeretik jobban a Balatont. Nekem az utóbbi években egyre inkább négyévszakos hely lett, ahová akkor is szívesen lejövök, amikor van egy kis szabadidőm és pihenésre vágyom, függetlenül az évszaktól” - mondja Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere, a Best of Balaton nagykövete. „Az én "otthonom" Akarattya és környéke, ahol nemcsak jól ismerem már a régió lehetőségeit és szépségeit, de az én ajánlataim közül jó néhány is ide kapcsolódik. A magaspart az egyik igazi kedvencem, bármely napszakban fantasztikus érzés innen lenézni az előttünk hosszában elterülő tóra. Több étterem, terasz is kedvencemmé vált errefelé az elmúlt években. És persze annak is igazán különleges hangulata van, amikor a tó körül léphetünk fel egy fesztiválon. Idén a közönség ajánlatait is kíváncsian várom, biztosan akad közöttük olyan, amelyet én is szívesen felkeresek majd.”