A kulturális államtitkárság új programja, hogy bevinnék a kis postákat a művelődési házakba. Erről korábban kaposvári sajtótájékoztatóján beszélt Závogyán Magdolna államtitkár a városházán. Azt mondta, a Magyar Postával való együttműködés keretében új típusú partnerprogram indul, s a közművelődési intézmények munkatársainak átcsoportosításával ott is működhet postai szolgáltatás, ahol másként megszűnt volna. Az államtitkárság lapunknak azt a tájékoztatást adta, hogy megkezdték felmérni a települések igényeit az új típusú szolgáltatásra.

Csökölyben már majdnem egy éve az önkormányzat épületében működik a helyi posta. – Tavaly júniusban zárt be nálunk a posta, de a Posta Partner program keretében meg tudtuk tartani a szolgáltatást, mondta el kérdésünkre Jakab Csongor polgármester. Kiskorpádon is az önkormányzat épületében kapott helyet a posta, ahol megszűnt volna a szolgáltatás, ám azt még nem tudni, mi lesz a sorsa a vései postának.

Göllében a Civil Ház egyik felébe költöztetnék



– Már megkeresett minket a Magyar Posta, hogy vegye át az önkormányzat a működtetést, de a mi hivatalunk olyan pici, hogy ott nincs erre hely, mondta Bertók László, vései polgármester. Arra a felvetésre, hogy egy új elképzelés szerint a művelődési házba kerülhetne a posta, óvatosan reagált. – Ha adnának pénzt egy munkatárs alkalmazására, működhetne. Nálunk az ott dolgozó kolléga nem csak közművelődési feladatokat lát el, hanem millió más feladata is van, ennél több munkával nem terhelhetjük – tette hozzá.

Göllében is felmerült a postabezárás, a polgármester információi szerint gazdaságtalan működésre hivatkozik a tulajdonos. – Pedig úgy tudom, nem megy rosszul, ráadásul nálunk a környéken nincsen posta – mondta Novák Márk polgármester. – Nemrég nyílt meg Göllében a Civil Ház, aminek egyik felében lenne helye a postának, de a vállalkozó, aki kibérelné a helyiséget még nem határozta el magát, tette hozzá a településvezető. Kiemelte: az új partnerprogram, amely a művelődési házzal vonná össze a postát, lehet hogy az ő gondjukat is megoldaná. Igaz, erről még elég keveset tudnak a településvezetők.