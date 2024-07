Gellért Attila marketingvezető érdeklődésünkre elmondta, minden évben megszervezik az eseményt azért is, mert vendégeik igényt tartanak rá. Normál esetben este 20 óráig tartanak nyitva, szombaton azonban éjfélig lehetett fürdőzni a medencékben. Látogatóból nem volt hiány. Körülbelül 2500 vendéget fogadtak egész nap, este 19 órától a kedvezményes belépővel is több százan mentek be a fürdő területére.

Fotók: Gellért Attila

– A gyerekektől az idősekig sokakat érdekeltek az esti zenés, táncos műsorok – mondta Gellért Attila. – A külső termál medence melletti, fényekben úszó területen léptek fel a meghívott vendégek. Fantasztikus hangulatot varázsoltak a Budapestről érkezett, brazil táncos lányok. Aki kapható volt rá, azt bevonták a műsorszámba. Többen is kiugrattok a medencéből és együtt táncoltak a fellépőkkel. Fiatalok és idősebbek is „rázták” a csípőjüket – tette hozzá Gellért Attila.