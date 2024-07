– A világon sok helyen ismerik a Széchenyi nevet? Tudják azt, hogy kiknek a leszármazottja?

– Soha nem mondom, milyen családból származom. Nyilván Chilében, ahol élek, az embereknek van erről fogalmuk, de kevéssé tájékozottak a magyar történelemben.

– Ha valahol megtudják, hogy ön kicsoda, akkor különlegesebb bánásmódot kap?

– Nem akarom, hogy megkülönböztessenek másoktól. Bent vagyok egy rögbiklubban, ahol egyszer megjelent egy család, akik a nevemet hallva grófnak kezdtek el szólítani. Nem tartom magam grófnak. A Széchenyi nevet is azért fűztem a vezetéknevemhez, mert Chilében szokás az apai név után csatolni az anyai vezetéknevet. A másik oka, hogy amikor a kereskedelmi kamara elnökének megválasztottak, akkor a tagok kérték, hogy használjam a Széchenyi nevet is. A baráti körömben sokan hívnak grófnak.

– Miért Nagyatádon vett házat és nem Somogyváron, ahol az édesanyja élt korábban?

– Somogyszob és Nagyatád között vettem egy erdőt. Erdőmérnök a szakmám, ezért szerettem volna a saját erdőmön gazdálkodni. Emiatt valahol a járásban kellett „letelepednem”. Megismertem Nagyatádot, megtetszett.

– Nyaralni vagy telelni jár ide?

– Chilében most tél van, ezért telelni járok Magyarországra. Nagyatádról könnyen el tudok menni Budapestre, Pécsre, Bécsbe, az Adriai-tengerhez, vagy Olaszországba. Általában három hónapot töltök itt. Régebben a feleségem is elkísért, de ő most már nem tud utazni. Miután elintézem az itteni ügyeimet, visszamegyek Dél-Amerikába. Otthon is van teendőm bőven. A Chilei Magyar Kulturális Egyesület és a Chilei Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke is vagyok.

– Hogyan jutott el Chilébe, miért éppen ott telepedett le?

– Olaszországban születtem 1947-ben. Azért ott, mert a szüleim nem akarták, hogy Magyarországon nőjek fel. Abban az időben osztályellenség volt a családunk. Apám tagja volt az ideiglenes kormánynak, és a főnöke azt javasolta neki, hogy állapotos édesanyámmal együtt menjenek el az országból. Nem volt könnyű, de sikerült nekik. Olaszországban éltek rokonaink, ezért hozzájuk mentek el a szüleim. Ezután úgy döntöttek, hogy abba az országba költöznek – lehetőleg messze Európától – ahová először kapnak vízumot. Elsőként Argentínából kaptak visszajelzést, ezért nyolc hónapos koromban odaköltöztünk. Argentínában jártam iskolába, ott nőttem fel. Persze otthon magyarul beszéltünk, ezt a nyelvet tanultam meg először. 1964-ben apám kapott egy állást Chilében, akkor átköltöztünk oda és ott érettségiztem le. Ebben az időben ismertem meg a feleségemet. Néhány évet tanultam egyetemen Kanadában, az erdőmérnöki vizsgát pedig Chilében tettem le. Tíz évet éltem Észak-Argentínában is, ahol erdőt telepítettünk. A főnökömet úgy hívták, hogy Takács István, ő már kint született Argentínában. Később visszamentem Chilébe és most is ott élek.