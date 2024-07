Idén május 21. és 28. között vehettek részt a somogyi vadászatra jogosultak a programban, amely során a jogszabály által engedélyezett apróvadfajok egyedszámát gyérítették vadászterületeiken. Tehették ezt a jogszabályban rögzített módszerrel, valamint csapdázással, egyéni, illetve társasvadászat során. A dúvadgyérítési programban így a vadászati idénye alapján megengedett fajokra lőhettek volna, de a hatóság megadta az engedélyt a varjúfélékre, borzra, valamint az aranysakál és a borz éjszakai vadászatához, a célzást segítő mesterséges fényforrás használatát is engedélyezte 2025. február utolsó napjáig. Ugyanakkor arra kötelezte a vadászatra jogosultakat, hogy a program keretében ily módon elejtett egyedek faját és darabszámát a hatóságnak szeptember 15-ig be kell jelenteniük.

A május 30-i ünnepélyes terítékbemutatás alkalmával kiderült, hogy az egyhetes dúvadgyérítési program során 185 egyedet hoztak terítékre a vadászok, a legtöbbet Beda János, a tengődi Diana Vadásztársaság területén lőtte, 56 szőr­més és szárnyas kártevőt hozott terítékre. A második helyezett lett a Kapostáj Zrt. területén vadászó Vajda István 53 terítékre hozott dúvaddal, míg a harmadik Rózsa Martin a Polányi Vadásztársaság képviseletében, aki 33 kártevőt hozott terítékre. Az első három egyéni helyezett sport-, vagy hivatásos vadász serleget, oklevelet, valamint nettó 150, 100, illetve 70 ezer forint értékű vadászboltban levásárolható utalványt kapott.

A legeredményesebb vadászatra jogosult a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Kapostáj Zrt. volt, amely ismét elvihette a vándorserleget.