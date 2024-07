Korai életkorban a legnagyobb az agy plaszticitása, ekkor jön létre a legtöbb új idegi kapcsolat. A hetedik életévig, de különösen a három éves és hétéves kor közötti időszak pedig hatványozottan hatékony a nyelvtanulás szempontjából. Fiziológiai szempontból tehát érdemes már babakorban elkezdeni a nyelvfejlesztést, ami nem mellesleg a babával otthon lévő édesanyáknak is remek alkalom arra, hogy gyakorolják az idegen nyelvet. Sokan azonban inkább az iskoláig várnak az angoltanulással, amelynek egyrészt az az oka, hogy a szülő nem bízik a saját angoltudásában, másrészt pedig nincsenek tisztában azzal, milyen módszerrel gyakorolhatnának együtt. Egy új program segítségével azonban már csecsemőkortól hatékonnyá válik az angoltanulás mind a baba, mind pedig az édesanya számára.

„A korai gyermekkori, otthoni nyelvtanulás természetesebb, játékokon és mindennapi interakciókon keresztül történik, ami nemcsak a nyelvi, hanem a szociális és érzelmi készségeket is fejleszti. Mindez számos előnnyel jár, és hosszú távon sokkal hatékonyabb lehet, mint az iskolai nyelvtanulás. A szülőknek érdemes megfontolniuk, hogy már babakortól kezdve bevezessék gyermeküket az angol nyelv világába, akár saját maguk, akár speciális nyelvoktatási programok segítségével” - világított rá Pallagi-Gajdos Gréta, a PlayENG Angol Nyelvoktatás módszerének alapítója, aki Baba-mama angol című könyvében 6+1 lépést fogalmaz meg a sikeres gyerekkori angoltanulással kapcsolatban, amelyben a szülői környezet csupán az egyik elem. A könyv segítségével azonban a szülők a teljes képet látva kezdhetik el a nyelvtanulást a kicsikkel vagy nagyobbakkal.

A nyelvi szakember szerint a legtöbb szülő attól tart, hogy mivel nem anyanyelvű beszélők, nem tudják hatékonyan tanítani gyermeküket. Az eredményes nyelvtanulás azonban anyanyelvi környezet nélkül is megvalósítható a 21. század adta számos lehetőséggel.

„Sokan úgy gondolják, hogy az iskolában majd megtanul a gyermek angolul. Azonban a statisztikák szerint a diákok többsége még több mint ezer órányi angolóra után sem beszéli folyékonyan a nyelvet. Szintén érdekes adat, hogy bár az iskolában 1500 órát ingyenesen tanulunk, 4-ből 3 magyar nem tud egy turistát angolul útba igazítani. Ha a szülők kevésnek is érzik az iskolai nyelvoktatást, legtöbben úgy vélik, hogy heti egy magánóra elegendő a közoktatás hiányosságainak pótlására. A valóságban azonban az, hogy a nyelv elsajátításához folyamatos gyakorlás szükséges. Az otthoni angoltanulástól azért is idegenkednek, mert azt gondolják, kisgyermekként otthon nem a tanulás, hanem a játék a kicsik dolga. Ez így is van, ám nem is kell a megszokott, száraz tanulást alkalmazni, inkább a játékos angolozást, ami az észrevétlen fejlődést teszi lehetővé” - fogalmazott a szakember, aki a tippjeit és módszereit a Baba-mama angol című könyvében részletesen is kifejti.

Együtt fejlődhet a szülő a gyerekkel

Pallagi-Gajdos Gréta néhány tippet is megosztott azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes belevágni az otthoni angoltanulásba. A nyelvi szakértő szerint piciknél kezdhetnek az édesanyák azzal, hogy egyes mindennapi tevékenységek – például fürdés, öltözködés vagy etetés – közben angolul mondják el a babának, mi történik éppen. Érdemes a szülőnek ilyenkor felkészülnie azokkal a kifejezésekkel, amelyeket ilyenkor magyarul is használna, majd ezeket kis kártyákra felírni és az adott helyiségekben kiragasztani. Ezáltal az édesanya is emlékezteti magát arra, hogy ilyenkor ne a magyar nyelvet használja.

„Nagyobbaknál már lehet YouTube-videókból gyerekdalokat és mondókákat megtanulni és ezt énekelni a gyerekeknek. A leghatásosabb, amikor koreográfia is tartozik a dalokhoz, mint például a testrészek mutatása vagy állatok, járművek tulajdonságai, amelyek a gyerek környezetében is megtalálhatóak. A hagyományos esti mese előtt lehet egy rövid angol nyelvű mese, akár interaktív formában, amikor a kicsi is mutogathatja a könyvben látottakat. De tévézéskor is lehet a YouTube-on vagy streaming-felületeken angol gyerekműsort nézni. A kicsik nagyon nyitottak, és ha egyre több ilyen tevékenységet bevezetünk, az ingeres behatás is erősödik, a kicsik agyából pedig egyre többször jönnek majd elő a látottak és hallottak” - tette hozzá a szakember.

Pallagi-Gajdos Gréta arra is felhívta a figyelmet, hogy szülőként semmiképpen se javítsuk ki a gyereket, ha mond valamit angolul és elrontja, helyette mondjuk el helyesen az adott mondatot és mindig egyszerű, a korosztályának megfelelő mondatokban beszéljünk hozzá idegen nyelven.



Ne csak gondolkodjunk rajta, kezdjük el még ma! Nem kell megvárnunk, míg egy magabiztos nyelvtudással rendelkezünk, fejlődhetünk együtt a gyerekkel. Nagyobb gyerekeknél az is segít, ha a szülők egymás között angolul beszélnek, ha pedig már a gyereknek is kedve van hozzá, egy nyaralás során ő is kommunikálhat a boltban vagy étteremben angolul. A gyakorlással a szülők is magabiztosabbak lesznek idegen nyelvi környezetben és bátrabban előveszik majd az angoltudásukat, ami ráadásul életszerű és a mindennapokban használható tudás lesz

- fejtette ki a szakértő.