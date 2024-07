A napokban hivatalosan, bár néhol még csak jelképesen átadták a most elkészült épületeket, a teljes megvalósítás a módosított időtartamra tekintettel 2024. augusztus 31-én zárul majd.

Három új építésű ingatlant létesítettek, négyet felújítottak a faluban. Egy Csillagház elnevezésű szolgáltatóházat is építettek, valamint Csillagpontot is működtetnek, ahol igyekeznek segíteni az ott élők problémáin. Az új építésű, modern ingatlanokba három család, összesen 13 ember költözik, a Csillagpont és a Csillagház pedig minden helyi lakos előtt nyitva áll. Mosási, tisztálkodási lehetőséget biztosítanak, szociális munkások várják az érdeklődőket, és foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, közösségi rendezvényeket a felnőtteknek. Kátai Attila projektmenedzser elmondta: a hátrányos helyzetű település lehetőségei, az ott élők esélyei jelentősen nőttek a beruházással.