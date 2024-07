Ennek értelmében csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Az ország egész területén a kánikula következtében minden fás, száraz növényekkel borított területen megnőtt a tűz kialakulásának kockázata. Az aszályos körülmények és az extrém száraz biomassza miatt akár már egy kisebb szél is gyors tűzterjedést eredményezhet, a felszíni tüzek pedig könnyen 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé fejlődhetnek. A fokozott tűzkockázatot mérlegelve, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) egyetértésével, 2024. július 11-én Magyarország egész területén elrendeli a tűzgyújtási tilalmat.

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve az interaktív tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, továbbá a parlag- és gazégetést is. A hatóságok azt javasolják a lakosságnak, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos vagy gáz grillt használjanak, mert a nyitott égésterű szén, esetleg fatüzelésnél az égő, izzó, parázsló növényi részek ( több száz méterre is képesek elrepülni, majd meggyújtani az ottani növényzetet és éghető anyagot, ezzel veszélyeztetve a növény- és állatvilágot, az emberi életet és anyagi javakat. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapján elhelyezett térképen, illetve a kapcsolódó információs anyagokból tájékozódhatnak.

A hatóságok kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a tűzgyújtási tilalom betartására, hiszen a felelős magatartással hatalmas környezeti és vagyoni kár előzhető meg. Egy másodperc odafigyeléssel elkerülhető lehet a száz órás tűzoltás és a száz éves erdészeti helyreállítás!