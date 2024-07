A Bahart közleményében emlékeztetett: a több mint hatmilliárd forintos kormányzati támogatásból megvalósult, történelmi léptékű fejlesztés eredményeként idén nemcsak a Balaton, de Közép-Európa legmodernebb hajóit vehették birtokba a tópart lakói és a térségbe látogató vendégek.

A Red Dot Design Award a világ egyik legrangosabb nemzetközi design díja, amelyet az ipari formatervezés kiválóságai nyerhetnek el. A közel 70 éves múltra visszatekintő versenyen termékdesign kategóriában díjazták a BAHART új hajóit.

Az iF International Forum Design által 1953-ban alapított díj szintén a világ egyik legfontosabb formatervezői elismerésének számít, melynek díjazottjai nemcsak nemzetközi elismerésben részesülnek, hanem munkáikat bemutatják az iF World Design Guide nevű online platformon, valamint az iF Design kiállításokon is. A nyerteseket kiemelkedő design-minőségük és innovációjuk alapján választják ki, melyek közé idén a Balaton, a Tomaj, a Tihany és a Szántód is bekerült. – A negyven éve nem látott flottafejlesztés minőségi ugrást jelent a balatoni hajózásban. Mindkét rangos díj egyúttal tovább erősíti elkötelezettségünket a fenntartható, biztonságos és magas színvonalú hajózás iránt. A modern, tágas és környezetbarát új hajóknak is köszönhető, hogy kiemelt az érdeklődés a BAHART szolgáltatásai iránt, ezt az idei forgalmi adatok is megerősítik. Az év eddigi részében már több mint 150 ezerrel többen vették igénybe a hajójáratokat, minta tavalyi év azonos időszakában ‒ nyilatkozta Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója a díjak kapcsán.

Hozzátette: az új hajóknak köszönhetően sűrűbbé vált a menetrend, bővült a programválaszték, így nem csak a turisták, hanem a helyben lakók is könnyebben közlekedhetnek a két part között, nagyban javítva a balatoniak életminőségét. A két új komp és katamarán jelentős mértékben csökkenti a Balaton környezeti terhelését is, hiszen mindegyikük a legkorszerűbb emissziós előírásoknak felelnek meg.