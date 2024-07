A gyerekek Ladon, Homokszentgyörgyön, Darányban, Kastélyosdombón, Lakócsán, Csokonyavisontán és Bolhón kaptak hűsítő édességet.

Csak Darányba 1200 jég­krém érkezett, amelyekből az istvándi, a drávagárdonyi és a drávatamási szünidei étkeztetésben résztvevők, illetve a darányi óvodások és iskolások részesültek. Kastélyosdombón a Családok Átmeneti Otthona lakói is kaptak az adományból, de a Jelenlétpontok látogatóinak is vittek jég­krémet.

Babócsán a tálalókonyháról a babócsai és somogyaracsi óvodások, szünidei étkeztetésben résztvevők kaptak jégkrémet, de nem maradtak ki az Egy tál étel programban résztvevő, minimális nyugdíjjal rendelkezők sem az osztásból. Csokonyavisontán pedig az Alapszolgáltatási Központ bentlakásos gondozottjai, valamint a csokonyavisontai és rinyaújlaki óvodások is fogyaszthattak az adományjégkrémből. A Magyar Református Szeretetszolgálat hűtőkocsija már le is tette a jeges finomságot a településeken.