Persze olyanokból is akadt bőven, akik már nem először koptatták a művelődési ház padlóját.

Harmadjára vagyok itt és nagyon szeretek idejárni, mert a tanár is nagyon kedves és szeretek táncolni. Nagyon sokat lehet itt tanulni, az összes eddig tanult táncot nagyon szeretem.

- mondta Fehér Boglárka, aki már rutinosan mozgott a táncparketten. – Ha most otthon lennék, biztosan bringáznék, de mivel év közben is járok táncolni, mert a Balatonendrédi Iskolába járok, ahol van néptáncoktatás, szívesen jöttem el a néptánctáborba.

Az egyhetes együttlét során nem csak táncolnak a gyerekek. A délutáni programban népi játékokkal is ismerkednek, de kézműves programokon is részt vehetnek és a hagyományos mesterségek fortélyaiba nyerhetnek betekintést. A programot úgy alakították, hogy egy percig se unatkozzanak a táborozók, ezért nincs is két egyforma nap. Ezért a diákok garantáltan élményekkel és friss tánctudással gyarapodva távozhatnak az ötnapos táborból.