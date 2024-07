A település neve szinte egybeforrt a kovácstalálkozóval. Minden évben, július közepén összegyűltek itt az ország kovácsai és a mesterség iránt érdeklődők, hogy tapasztalatot cseréljenek és népszerűsítsék a mesterséget. – Idén nem lesz kovácstalálkozó. Megfelelő pályázat híján, anyagi okok miatt nem tudjuk megrendezni – mondta lapunknak Bertók László vései polgármester. – A kovácsmesterség iránt érdeklődők így sem maradnak program nélkül, hiszen a találkozóhoz kapcsolódó tábort megtartják. Az elmúlt húsz év színvonalából nem szerettünk volna engedni. Erre azonban pályázati támogatás nélkül nem lett volna pénzünk, ezért inkább nem tartjuk meg a kovácstalálkozót. Július 22-től azonban egész héten át Vésén alkotnak az ország kovácsai az alkotótáborban, amely ugyan egy szakmai program, de bárki ellátogathat a kovácsmúzeumhoz, hogy megnézze a tűz és vas embereit munka közben.

A részt vevő kovácsok a vései katolikus templomhoz készítenek díszkaput az egyhetes alkotótáborban, amelyet a településvezetés tervei szerint ünnepélyes keretek között szentelnek majd fel. – Ezen a héten bárki eljöhet, hogy megnézze a szakembereket munka közben, de akár a kovácsolást is ki lehet próbálni – emelte ki a polgármester. Bertók László azt is elmondta, bízik benne hogy jövőre ismét megtarthatják az országos kovácstalálkozót. Forrást pedig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP), valamint a LEADER pályázatból terveznek lehívni erre a célra.

Tény, hogy a faluban mélyen gyökerezik a kovácsmesterség hagyománya. Vésén mindig is éltek kovácsok, a mesterség gyakran apáról fiúra szállt, ha pedig ez nem ment, akkor egy a szakma iránt érdeklődő vő vitte tovább a stafétát.

Fotó: Lang Róbert

Itt patkoltatott az egész vidék



Volt olyan időszak, amikor Vésén öt-hat kovács is dolgozott. A régi leírásokból az is kiderül, hogy a mostani Rákóczi utcában kétszáz éven át működött kovácsműhely, s állt ott egy patkolószín is. Volt olyan időszak, amikor a pár száz fős faluban öt-hat kovács is dolgozott. Akkoriban a környező településekről is Vésére jártak lovat patkoltatni, szerszámot készíttetni. Önálló beruházás eredményeképpen a település rendelkezik a környék egyetlen, az elmúlt száz évben használatos szerszámokkal felszerelt kovácsműhellyel, mely tájegységre jellemző környezetben tudja megmutatni a néprajz, a kisipar szempontjából is fontos tevékenység környezetét. Az önkormányzat a helyi Faluszépítő Egyesülettel közösen hozta létre a helytörténeti gyűjteményt, amelynek a kis műhely is része.