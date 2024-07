Egy balatoni szálláskiadással foglalkozó ismerőse hatására fogott hozzá az édesség megtervezéséhez a cukrászmester.

– Azt panaszolta, hogy nyáron nem lehet üdvözlőajándékként csokoládét kitenni az ágyra, mert elolvad és egyébként sincs olyan édesség, amely kizárólag a Balatonra jellemző – mondta Gábor Sándor. – Ekkor pattant ki a fejemből a praliné ötlete, amely télen és nyáron is tökéletes választás, mert nem tartalmaz csokoládét. Még a hőhullám sem olvasztja szét. Egy francia desszert született meg, ami egy laza szerkezetű finomság. Két ostyalap között a Balaton környékén is megtalálható alapanyagokból készült el a praliné – mondta a cukrászmester.

A mandulát a balatonakali önkormányzat saját ültetvényéről szerezte be, de került bele a Balatoni borvidékek jellegzetes szőlőjéből, az olaszrizlingből is párlat formájában. Mindemellett még aszalt szőlőt és tihanyi levendulamézet is tartalmaz az új finomság.

A csomagolás is a Balaton sokszínűségét mutatja; a csomagolásra került hatszirmú virág a tavat körbeölelő hat borvidéket is jelképezi.

Miután elkészült a praliné, Gábor Sándor újabb édességek elkészítésébe fogott, így született meg mára egy rizlingkrémes trüffel, valamint egy mandulás és rizlinges csokitorta, illetve levendulás drazsé.

A cukrászmester lapunknak elmondta: a helyi alapanyagokból kézzel készült édességek nem állnak távol tőle.

A dombóvári cukrász korábban több díjat is bezsebelt a Magyar Rapszódia fantázia­névre hallgató bonbonkülönlegességével, amelyet Liszt Ferenc emlékére alkotott.

Gábor Sándor 42 éve dolgozik cukrászként, a szakmát felnőttként sajátította el Kaposváron. Az alapokat elismert, korábban a Stühmer-gyárban és a belga Callebaut-csokigyárban tevékenykedő mestertől sajátította el.



Egész évben Balaton – üzeni a cukrászmester



A dombóvári cukrászmester lapunknak azt is elmondta: a Balaton virágait nem azért készítette el, hogy újabb szakmai sikereket érjen el velük, csupán hozzá szeretett volna járulni az egész éves Balaton-koncepció megvalósításához. A tervek szerint a jövőben a gyártást a Balatonnál folytatják majd.

– Már beszéltem erről egy balatoni kollégámmal, hiszen a nyári nagy dömping után van idő és energia a praliné- vagy trüffelkészítéssel foglalkozni télen és ősszel – tette hozzá a Balaton praliné dombóvári megálmodója.



Fotó: K. R.