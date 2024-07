Pisa – Olaszország

Csupán másfél óra alatt Pisa-ba érhetünk Budapestről, ahol olyan világhírű látványosságokat nézhetünk meg, mint a Pisai Ferda Torony, a Dóm tér vagy a számtalan szebbnél szebb templom. A toszkán[4] város hamisítatlan mediterrán hangulattal bír, érdemes elmerülni a pezsgésében és megkóstolni a helyi finomságokat.

Velence – Olaszország

Az olasz lagúnaváros kiváló célpont akár egy romantikus nap eltöltésére. Olyan építészeti műremekeket csodálhatunk meg, mint a Szent Márk tér és az ott álló székesegyház, a Dózse-palota vagy a gyönyörű hidak. Ha szeretnél gondolán suhanni a kedveseddel, az sem akadály! Viszont arra figyelj, hogy a város turistaadót vezetett be[5], amit neked is be kell fizetned, ha oda látogatsz.

Berlin – Németország

A repülővel másfél órára fekvő Berlin az elfogadás és extremitás városa, ahol biztosan nem szólnak meg akkor sem, ha a legextravagánsabb ruhádat veszed fel az utazáshoz. A német fővárosban óriási klubélet van, de mivel te egy napra mész és a látnivalók érdekelnek, ezért most ezekről esik szó. A német főváros központjába a reptérről busszal vagy vonattal is rövid időn belül bejuthatunk. A Brandenburgi kapu és a Berlini dóm kihagyhatatlan látványosságok. A felújított Reichstag[6] látogatása online regisztrációhoz kötött.

Berlin nevezetes sugárútja, az Unter den Linden komoly vonzerőnek számít a látogatók és a helyiek számára is, a Berlini állatkert pedig Európa leglátogatottabb állatkertje, ahol közel 1400 fajjal ismerkedhetünk meg. Népszerű úti cél még a Schloss Charlottenburg, ami egy meseszép barokk palota, melynek érdemes egy sétát tenni az impozáns kertjében is.