Mindez persze nem jelenti azt, hogy időskorban már nem tehetünk az egészségünkért, különösen a fizikai-szellemi aktivitásnak van nagy jelentősége, mint ahogy a társas kapcsolatok minősége is jelentős szerepet játszik az élhetőbb öregkor megteremtésében. Ehhez járulhat hozzá egy jól működő közösség is: az együtt végzett tevékenységnek bizonyítottan pozitív hatása van a mentális állapotra, amely a test egészségét is nagymértékben befolyásolja. Ennek szellemében jött létre öt éve a kaposvári Nyírfácska Nyugdíjasklub is, amelynek vezetője, Zanati Zsuzsanna azonban másfajta célokat is kitűzött maguk elé.

– Két éve vagyunk tagjai a nyugdíjasklubok és idősek Életet az Éveknek Országos Szövetségének, amelynek korábban kilenc somogyi szervezete is volt, ezek azonban különböző okok miatt megszűntek vagy felfüggesztették a tevékenységüket – mondta. – Ebben minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy nem volt vármegyei szintű irányításuk, ezért magunkra vállaltuk annak megszervezését, valamint a saját tevékenységi területünk kiépítése mellett a szövetség iránymutatásával a somogyi közösségek felélesztésén és új szervezetek létrehozásán is dolgozunk.

A személyes részvételt igénylő programok mellett azokra is figyelünk, akik betegségük vagy egyéb okok miatt nem tudnak közénk jönni, ezért a telefonos beszélgetések mellett megszerveztük az online kapcsolattartást is. Az induláskor húszfős társaságunknak jelenleg már 184 tagja van a vármegye különböző területeiről, közülük mintegy harmincan vesznek részt aktívan a különféle programjainkban, ám a következő időszakban igyekszünk a többiekkel is személyesen találkozni – húzta alá a csoportvezető.

Zanati Zsuzsanna arról is beszélt, hogy az időskorúak körében érdeklődésre számot tartó somogyi eseményeket is figyelemmel kísérik, jó együttműködésre törekedve a vármegye nyugdíjas közösségeivel is. – A rendezvényeinket mindig más helyszínen tartjuk, ez idáig díjmentesen vagy csekély költséggel kaptunk helyiséget több településen is, a kirándulásaink pedig önköltségesek, tette hozzá.