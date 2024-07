– Megismételték a kormánypártok az öt évvel ezelőtti eredményüket, ezúttal is kilenc főt delegálhatnak a Somogy Vármegyei Közgyűlésbe – emelte ki Biró Norbert. – Az itt élők látták és látják az elmúlt időszak eredményeit, a többi között azt is, hogy a területfejlesztési források jól hasznosultak. Sok település vette igénybe önkormányzatunk munkatársainak segítségét is, részt vettünk a pályázatok előkészítésében, elkészítésében, és több esetben a lebonyolításban is.

A közgyűlési elnök úgy véli, a választási siker részben annak a projektmenedzseri munkának is köszönhető, mellyel támogatták a hozzánk fordulókat, illetve annak is, hogy a támogatási döntéseket a közgyűlés nem színek, hovatartozások alapján hozta meg, hanem mindvégig középpontban tartotta azokat az elképzeléseket, melyek a települések által kitűzött célokat szolgálták. – Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években több mint százmilliárd forint területfejlesztési forrás érkezhetett Somogy­országba a vármegyei közgyűlés támogatásával. Reményeim szerint hasonlóan eredményes évek állnak előttünk, melyek békés építkezéseket, további fejlesztéseket hoznak az itt élők számára – közölte a közgyűlés elnöke, majd hozzátette: nem tisztem értékelni az országos szinten lezajlott EP-választást, de jól látszik, hogy komoly átrendeződés zajlik ellenzéki térfélen. Ezt részben érzékeltük mi is, hiszen a közgyűlési mandátumért induló szervezetek között nem jelentek meg olyan pártok – egészen pontosan kettő –, melyek jelenleg még októberig képviselettel rendelkeznek a közgyűlésben. Nem állított listát a Momentum és a Jobbik Somogyban, újként viszont a Mi Hazánk és a Somogyi Függetlenek Szövetsége érkezett. S nemcsak a jelölő szervezetek változtak, hanem sok esetben a közgyűlésbe bekerült személyek is újak lesznek, akik minden bizonnyal ugyanolyan elkötelezetten fognak dolgozni ezért az országnyi vármegyéért, mint elődeik.

Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke kiemelte, annak kifejezetten örül, hogy ezúttal sem volt botrányoktól hangos a sajtó nálunk, minden induló szervezet korrekt kampányt folytatott. – Ahogy öt éve, úgy most sem a személyeskedés, az ellenfél besározása volt a cél – mondta. – Köszönöm mindenkinek ezt a hozzáállást, mely reményeim szerint a közös közgyűlési munka során az októberben befejeződő jelenlegi ciklushoz hasonlóan a feladatra koncentrálva, Somogy felemelkedését szolgálva működik majd, ahogy az történt az elmúlt években is – tette hozzá.